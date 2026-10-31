Orang Tua Aijing A2O LITE Menghadapi Tuduhan Pencurian Upah Karyawan

Orang tua Aijing A2O LITE terseret kontroversi./A2O Entertainment
JawaPos.com - Aijing anggota girl group pendatang baru berusia 13 tahun, A2O LITE asal Tiongkok tengah menghadapi kontroversi yang menyeret orang tuanya.
Kontroversi tersebut perihal perusahaan pendidikan yang dijalankan oleh orang tua dari Aijing A2O LITE, namun semakin lama semakin membesar dengan bertambahnya tuduhan.
Tuduhan terbaru mengatakan jika, orang tua Aijing A2O LITE tidak membayar gaji karyawan di sebuah usaha yang pernah mereka kelola.
Klaim-klaim terbaru ini terus muncul, meskipun sang ibu telah menyampaikan permintaan maaf, sementara berbagai kesaksian lain dari pihak yang mengaku sebagai korban terus beredar di dunia maya.
Baca Juga:Ketiban Tsunami Rezeki! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Dahsyat Tak Terduga
Menurut laporan dari media Tiongkok, dugaan mengenai gaji yang belum dibayarkan di sebuah perusahaan pendidikan, yang sebelumnya dikelola oleh orang tua Aijing di Beijing, mulai mencuat pada tanggal 13 Oktober.
Mantan karyawan tersebut mengklaim, bahwa perusahaan tersebut tidak membayar gaji tepat waktu sejak tahun 2024.
Beberapa mantan karyawan bahkan menyatakan, bahwa kesepakatan pembayaran yang dicapai melalui arbitrase ketenagakerjaan hanya dipenuhi sebagian.
Seorang mantan karyawan baru-baru ini membagikan kisahnya di media sosial Tiongkok, dengan menyatakan bahwa ia telah meminta perusahaan untuk membayarkan upah yang tertunda guna menutupi biaya pemakaman ayahnya.
Namun, karyawan tersebut dikabarkan hanya menerima 1.000 yuan atau sekitar Rp2,6 juta.
Mantan karyawan tersebut mengatakan bahwa, pada saat itu ayahnya sedang sakit parah dan ia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022