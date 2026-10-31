Orang Tua Aijing A2O LITE Menghadapi Tuduhan Pencurian Upah Karyawan

JawaPos.com - Aijing anggota girl group pendatang baru berusia 13 tahun, A2O LITE asal Tiongkok tengah menghadapi kontroversi yang menyeret orang tuanya.

Kontroversi tersebut perihal perusahaan pendidikan yang dijalankan oleh orang tua dari Aijing A2O LITE, namun semakin lama semakin membesar dengan bertambahnya tuduhan.

Tuduhan terbaru mengatakan jika, orang tua Aijing A2O LITE tidak membayar gaji karyawan di sebuah usaha yang pernah mereka kelola.

Klaim-klaim terbaru ini terus muncul, meskipun sang ibu telah menyampaikan permintaan maaf, sementara berbagai kesaksian lain dari pihak yang mengaku sebagai korban terus beredar di dunia maya.

Menurut laporan dari media Tiongkok, dugaan mengenai gaji yang belum dibayarkan di sebuah perusahaan pendidikan, yang sebelumnya dikelola oleh orang tua Aijing di Beijing, mulai mencuat pada tanggal 13 Oktober.

Mantan karyawan tersebut mengklaim, bahwa perusahaan tersebut tidak membayar gaji tepat waktu sejak tahun 2024.

Beberapa mantan karyawan bahkan menyatakan, bahwa kesepakatan pembayaran yang dicapai melalui arbitrase ketenagakerjaan hanya dipenuhi sebagian.

Seorang mantan karyawan baru-baru ini membagikan kisahnya di media sosial Tiongkok, dengan menyatakan bahwa ia telah meminta perusahaan untuk membayarkan upah yang tertunda guna menutupi biaya pemakaman ayahnya.

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Namun, karyawan tersebut dikabarkan hanya menerima 1.000 yuan atau sekitar Rp2,6 juta.