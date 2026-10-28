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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.05 WIB

Rumor SM Larang Artis Ikuti Challenge A2O LITE Dibantah, Ini Penjelasan Agensi

A20 LITE (x @soompi)

JawaPos.com - SM Entertainment bantah rumor yang menyebut agensi tersebut melarang para artisnya mengikuti dance challenge lagu “NEON” milik girl group pendatang baru A2O LITE.

Isu ini menjadi perbincangan setelah sejumlah artis SM tidak terlihat mengikuti tren tantangan menari tersebut, sementara lagu debut A2O LITE semakin menarik perhatian penggemar K-pop.

Menurut laporan Soompi, SM Entertainment menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima permintaan dari agensi A2O untuk membuat video challenge.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul rumor bahwa artis SM dilarang merekam tantangan menari menggunakan lagu “NEON”.

Sebagai bagian dari klarifikasinya, perwakilan SM juga menyebut bahwa anggota Super Junior diketahui pernah menarikan koreografi lagu tersebut.

Keterangan ini digunakan untuk merespons anggapan bahwa seluruh artis di bawah naungan SM dilarang melakukan tantangan tersebut.

Meski demikian, agensi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belum adanya video challenge resmi dari artis-artisnya.

Perbincangan ini turut menarik perhatian karena hubungan antara SM Entertainment dan Lee Soo Man, mantan pendiri agensi tersebut, pernah diwarnai konflik terbuka.

Setelah meninggalkan SM pada 2023, Lee Soo Man kemudian mendirikan A2O Entertainment. Latar belakang ini menjadi konteks yang mengiringi spekulasi publik, tetapi tidak membuktikan adanya kebijakan untuk menghambat promosi grup baru tersebut.

A2O LITE sendiri debut dengan lagu “NEON” pada Oktober 2026. Lagu itu mendapat perhatian di tangga musik Korea Selatan dan memicu tren dance challenge di kalangan penggemar maupun artis.

Untuk saat ini, SM Entertainment telah membantah adanya larangan dan menyatakan bahwa mereka belum menerima permintaan resmi untuk mengikuti challenge tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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