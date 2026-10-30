Dari Star Trek hingga X-Men, Intip 5 Penampilan Patrick Stewart yang Paling Ikonis

Patrick Stewart sebagai Professor X dalam X-Men (Los Angeles Times)
JawaPos.com – Patrick Stewart merupakan aktor senior yang dikenal melalui kemampuan aktingnya dalam berbagai produksi film, serial televisi, hingga pertunjukan teater.
Sepanjang kariernya, Stewart berhasil menghidupkan beragam karakter ikonis, mulai dari pemimpin armada luar angkasa hingga profesor mutan berkekuatan telepati.
Berikut 5 penampilan terbaik Patrick Stewart yang meninggalkan kesan kuat bagi penonton, seperti dilansir dari laman Los Angeles Times pada Jum'at (30/10).
1. Dune (1984)
Dalam film Dune garapan David Lynch, Patrick Stewart memerankan Gurney Halleck, penasihat militer keluarga Atreides yang mendampingi Paul Atreides. Stewart menghadirkan karakter yang tegas dan berwibawa, salah satunya melalui dialog ikonis tentang pentingnya kesiapan menghadapi pertempuran.
2. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
Stewart dikenal luas berkat perannya sebagai Kapten Jean-Luc Picard dalam serial Star Trek: The Next Generation. Ia berhasil menghadirkan sosok pemimpin yang cerdas, tegas, diplomatis, sekaligus memiliki rasa ingin tahu, sehingga Picard menjadi salah satu karakter paling berkesan dalam waralaba Star Trek.
3. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Dalam film komedi Robin Hood: Men in Tights karya Mel Brooks, Stewart tampil sebagai Raja Richard melalui sebuah adegan kameo. Meski kemunculannya singkat, ia berhasil mencuri perhatian dengan penyampaian humor yang tajam ketika memberikan teguran kepada Pangeran John.
4. X-Men (2000)
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