Patrick Stewart Meninggal, Ini Perjalanan Kariernya dari Teater hingga Hollywood

HINGGA AKHIR: Akting Hugh Jackman (Logan) dan Sir Patrick Stewart (Charles Xavier) dalam Logan. Keduanya memilih film ini untuk sama-sama mundur dari jagat X-Men.
JawaPos.com - Patrick Stewart meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Aktor legendaris asal Inggris tersebut mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat.
Kabar duka atas meninggalnya sang bintang disampaikan pihak keluarga melalui media sosial. Patrick Stewart dikenal publik luas berkat perannya sebagai Kapten Jean-Luc Picard dalam serial Star Trek: The Next Generation dan Profesor Charles Xavier (Profesor X) dalam waralaba film X-Men.
Sebelum dikenal sebagai Kapten Picard dan Profesor X, Patrick Stewart telah memiliki reputasi kuat sebagai aktor teater klasik.
Ia menghabiskan hampir dua dekade bersama Royal Shakespeare Company (RSC), salah satu kelompok teater paling bergengsi di Inggris. Stewart bergabung dengan perusahaan tersebut pada 1966 setelah memulai kariernya di Library Theatre Manchester.
Sejumlah pementasan yang pernah dibintanginya antara lain; A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Titus Andronicus, The Tempest, dan Macbeth.
Kemampuannya membawakan karya-karya klasik Shakespeare membuat Stewart memperoleh pengakuan di dunia teater, bahkan sebelum namanya dikenal luas melalui industri film Hollywood.
Ia juga tetap aktif di panggung ketika membintangi Star Trek: The Next Generation. Salah satu penampilan panggungnya yang mendapat perhatian adalah pertunjukan tunggal A Christmas Carol, yang diadaptasinya dari karya Charles Dickens.
Setelah serial Star Trek berakhir, Stewart semakin aktif menjalani karier teater. Ia tampil dalam berbagai produksi Broadway dan Inggris, termasuk The Ride Down Mt. Morgan, Antony and Cleopatra, serta Hamlet.
Berkat kiprahnya tersebut, Stewart meraih tiga penghargaan Olivier dan memperoleh nominasi Tony Awards. Ia juga empat kali masuk nominasi Emmy Awards.
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