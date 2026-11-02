Suho EXO Bintangi Film Aksi Father’s Secret Bareng Park Hee Soon dan Ra Mi Ran

Suho (x @DreamersRadioID)

JawaPos.com - Suho EXO siap kembali ke layar lebar melalui film terbaru berjudul Father’s Secret. Film ini telah mengonfirmasi jajaran pemain utamanya pada 30 Oktober 2026, dengan menghadirkan Suho bersama aktor senior Park Hee Soon, Ra Mi Ran, Han Ji Eun, dan Park Myung Hoon.

Proyek tersebut menjadi salah satu film Korea yang dinantikan menjelang tahun 2027, berkat cerita misteri keluarga yang dibalut ketegangan dan aksi.

Father’s Secret mengisahkan Tae Sung, seorang pemuda yang menjalani kehidupan biasa hingga menemukan rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya.

Penemuan tersebut menyeretnya ke dalam serangkaian kejadian tak terduga. Seiring berjalannya cerita, Tae Sung mulai mengungkap kebenaran tentang keluarganya dan menghadapi kenyataan yang mengubah kehidupannya.

Suho akan memerankan Tae Sung, sementara Park Hee Soon dipercaya menjadi Gi Soo, sang ayah yang terlihat seperti kepala keluarga biasa tetapi menyimpan masa lalu misterius.

Hubungan ayah dan anak ini menjadi pusat cerita, dengan konflik yang berkembang ketika rahasia Gi Soo mulai terungkap.

Pertemuan keduanya diperkirakan menghadirkan ketegangan emosional sekaligus aksi yang menjadi ciri utama film tersebut.

Ra Mi Ran bergabung sebagai Sun Hee, ibu Tae Sung yang berusaha menjaga keutuhan keluarga sambil menjalankan sebuah toko kecil.

Sementara itu, Han Ji Eun akan memerankan Jin Seo, sosok yang berada di pusat berbagai kejadian penting dalam cerita.

Aktor Park Myung Hoon juga dipastikan tampil sebagai pemeran spesial, menambah daya tarik jajaran pemain film ini.

Film ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Yun Jero, yang sebelumnya dikenal melalui karya Beautiful Days dan Fighter. Father’s Secret menjadi debutnya dalam menulis skenario film panjang.

Proyek tersebut juga dikembangkan melalui program Cinéfondation Residence Festival Film Cannes dan melibatkan kerja sama produksi antara Korea Selatan dan Prancis.

Menurut laporan Soompi, proses syuting Father’s Secret dimulai pada November 2026, dengan rencana penayangan pada 2027.