Patrick Stewart 'Profesor X di X-Men' Meninggal Dunia

JawaPos.com - Aktor legendaris Patrick Stewart, pemeran Kapten Jean-Luc Picard dalam serial Star Trek: The Next Generation dan Profesor Charles Xavier (Profesor X) dalam waralaba film X-Men, meninggal dunia pada usia 86 tahun.aktor

Aktor asal Inggris tersebut mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar duka ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial.

Stewart meninggal setelah menjalani perjuangan singkat melawan penyakit Alzheimer dan demensia Lewy Body, sebagaimana dilansir dari Variety.

Saat mengembuskan napas terakhir, ia berada dalam pendampingan sang istri, Sunny Ozell, serta keluarga dan orang-orang terdekat.

Baca Juga:Berat Badan Richard Lee Naik 6 Kg Setelah 14 Hari Berada di Rumah

Patrick Stewart merupakan aktor dengan perjalanan karier panjang yang mencakup dunia teater, film, hingga televisi. Meski telah membintangi berbagai produksi bergengsi, namanya paling melekat melalui dua karakter ikonik, yakni Kapten Picard dari semesta Star Trek dan Profesor X dalam film X-Men.

Dalam pernyataan pihak keluarga, Stewart dikenang bukan hanya karena kemampuan akting dan karakter suaranya yang khas, tetapi juga kepeduliannya terhadap berbagai persoalan kemanusiaan.

"Suara merdunya dan bakatnya yang unik akan selamanya identik dengan penampilan tak terlupakan di berbagai genre," demikian petikan pernyataan tersebut.

Keluarga juga mengenang kiprah Stewart dalam memperjuangkan hak asasi manusia, membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, mendukung pengungsi, memperhatikan kesehatan mental para veteran, serta memperjuangkan kesejahteraan hewan.