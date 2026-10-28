Soal Peran di "Desember Jani", Sigi Wimala: Jadi Diri Sendiri, Tapi Dibayar!

Sigi Wimala dalam diskusi usai pemutaran "Desember Jani" di Tokyo International Film Festival 2026, Selasa (27/10). ANTARA/HO-TIFF 2026
JawaPos.com - Berperan sebagai ibu dua orang putri di "Desember Jani" bukanlah hal yang terlalu sulit bagi aktris Sigi Wimala. Dalam bincang-bincang bersama penonton di Tokyo International Film Festival 2026, Selasa (27/10), Sigi yang juga seorang ibu mengungkapkan karakter Winnie dan dirinya tak terlalu berbeda.
"Jadi, mudah saja menjadi Winnie. Rasanya seperti jadi diri sendiri, tapi dibayar," canda Sigi.
Film garapan sutradara Ariani Darmawan itu mengangkat dinamika keluarga tiga generasi yang terdiri atas Oma (Tutie Kirana), Winnie sang Ibu (Sigi Wimala), serta dua remaja putri kakak beradik bernama Julia (Hyori Mika) dan Jani (Chempa Puteri).
Konflik utama dipicu oleh keputusan Julia yang kabur dari rumah tanpa pamit sepuluh hari lalu, sehingga meninggalkan ketegangan psikologis antara Jani dan Winnie.
Chempa, pemeran Jani, mengutarakan hal serupa. Dia mengaku memahami kehidupan Jani karena hubungannya dengan sang ibu juga cukup rumit.
"Aku merasa sangat dekat dengan karakter Jani," ujar Chempa.
Mengenai hubungannya sebagai putri dan ibu dalam film, Chempa mengaku tak sulit untuk merasa dekat dengan Sigi Wimala.
Baca Juga:Desember Jani Hingga Sleep No More: Jejak Film Indonesia di Tokyo International Film Festival 2026
"Pertama kali ketemu Mama Sigi langsung klik karena nyaman dan kami punya chemistry, aku nggak pernah kayak gitu, pas sama Mama Sigi rasanya kayak di rumah, kayak lihat mama tapi orang yang berbeda," tutur Chempa.
Sutradara Ariani menuturkan, dirinya langsung jatuh cinta dengan akting Chempa yang alami, sehingga ia turut memasukkan bagian dari Chempa ke tokoh Jani yang ditulisnya di draf final.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022