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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Soal Peran di "Desember Jani", Sigi Wimala: Jadi Diri Sendiri, Tapi Dibayar!

Sigi Wimala dalam diskusi usai pemutaran "Desember Jani" di Tokyo International Film Festival 2026, Selasa (27/10). ANTARA/HO-TIFF 2026 - Image

Sigi Wimala dalam diskusi usai pemutaran "Desember Jani" di Tokyo International Film Festival 2026, Selasa (27/10). ANTARA/HO-TIFF 2026

JawaPos.com - Berperan sebagai ibu dua orang putri di "Desember Jani" bukanlah hal yang terlalu sulit bagi aktris Sigi Wimala. Dalam bincang-bincang bersama penonton di Tokyo International Film Festival 2026, Selasa (27/10), Sigi yang juga seorang ibu mengungkapkan karakter Winnie dan dirinya tak terlalu berbeda. 

"Jadi, mudah saja menjadi Winnie. Rasanya seperti jadi diri sendiri, tapi dibayar," canda Sigi.

Film garapan sutradara Ariani Darmawan itu mengangkat dinamika keluarga tiga generasi yang terdiri atas Oma (Tutie Kirana), Winnie sang Ibu (Sigi Wimala), serta dua remaja putri kakak beradik bernama Julia (Hyori Mika) dan Jani (Chempa Puteri).

Konflik utama dipicu oleh keputusan Julia yang kabur dari rumah tanpa pamit sepuluh hari lalu, sehingga meninggalkan ketegangan psikologis antara Jani dan Winnie.

Chempa, pemeran Jani, mengutarakan hal serupa. Dia mengaku memahami kehidupan Jani karena hubungannya dengan sang ibu juga cukup rumit.

"Aku merasa sangat dekat dengan karakter Jani," ujar Chempa.

Mengenai hubungannya sebagai putri dan ibu dalam film, Chempa mengaku tak sulit untuk merasa dekat dengan Sigi Wimala.

"Pertama kali ketemu Mama Sigi langsung klik karena nyaman dan kami punya chemistry, aku nggak pernah kayak gitu, pas sama Mama Sigi rasanya kayak di rumah, kayak lihat mama tapi orang yang berbeda," tutur Chempa.

Sutradara Ariani menuturkan, dirinya langsung jatuh cinta dengan akting Chempa yang alami, sehingga ia turut memasukkan bagian dari Chempa ke tokoh Jani yang ditulisnya di draf final.

Editor: Banu Adikara
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