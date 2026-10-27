Desember Jani Hingga Sleep No More: Jejak Film Indonesia di Tokyo International Film Festival 2026

JawaPos.com - Indonesia menghadirkan sejumlah film dalam perhelatan tahunan Tokyo International Film Festival (TIFF) 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober-4 Oktober 2026.

Tahun ini, festival yang menginjak edisi ke-39 itu mengusung tema “Connecting — Cinema Connects Us to the World Beyond”, menekankan kemampuan film untuk menghubungkan individu dari lintas negara, budaya, agama, gender, serta latar sosial, juga membangun empati di tengah konflik.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, kepada ANTARA, mengatakan bangga kepada para sineas yang karyanya masuk ke Tokyo International Film Festival 2026.

"Kementerian Ekraf terus mengarahkan bahwa film Indonesia bisa naik level, talentanya bisa bertemu pasar global, dan pintu co-production internasional semakin terbuka lebar. Kabar baik ini menjadi capaian bagi ekosistem perfilman nasional yang membuktikan bahwa cerita-cerita dari Indonesia memiliki kualitas artistik, kedalaman narasi, dan relevansi universal yang menghadirkan spektrum lintas negara.," ujar Riefky.

Film-film Indonesia hadir di beberapa program berbeda, mulai dari kompetisi, program untuk sutradara yang baru membuat film panjang, juga kurasi khusus dari programmer Asia Tenggara.

1. Red Before Dawn (Merah Sebelum Fajar)

Karya garapan Garin Nugroho ini masuk ke dalam kompetisi utama alias Main Competition. Film ini menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang berkompetisi dengan 14 film lain dari berbagai negara. Tak hanya itu, Merah Sebelum Fajar juga diputar perdana di festival film Tokyo pada 27 Oktober 2026, lalu ditayangkan lagi pada 30 Oktober 2026 dan 3 November 2026.

Film Merah Sebelum Fajar (Red Before Dawn) berlatar Indonesia tahun 1946, setahun setelah proklamasi kemerdekaan, film ini mengikuti FRANS (Nicholas Saputra) bersama empat karakter lainnya yang datang dari latar belakang yang berbeda, melintasi negeri membawa sebuah dokumen penting. Dalam perjalanannya, mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Nicholas Saputra memerankan seorang geolog muda yang menempuh perjalanan berat dari Sumatera ke Yogyakarta untuk mengantar dokumen hasil penyelidikan.