Kehangatan Keluarga "Desember Jani" di Tengah Hujan Tokyo

JawaPos.com - Produser, sutradara, dan pemeran film "Desember Jani" (Jani Be Good) menghadiri acara karpet merah Tokyo International Film Festival 2026 pada Senin (26/10) waktu setempat, saat hujan mengguyur Kota Tokyo di Jepang.

Produser Meiske Taurisia, sutradara Ariani Darmawan, serta pemeran Sigi Wimala, Chempa Puteri, Tutie Kirana, dan Hyori Mika tampak gembira saat berpose dalam acara karpet merah.

Film mereka masuk dalam Program Asian Future yang ditujukan untuk mendukung sineas muda dan berkembang di Asia, berpeluang mendapatkan Asian Future Best Film Award.

"Senang ya, pastinya senang dan excited untuk bisa masang film kita di Jepang. Di Tokyo International Film Festival. Dan penasaran juga gimana bakal komen-komennya ya dari para penonton," kata sutradara Ariani Darmawan kepada ANTARA.

"Pasti suka," kata aktris senior Tutie Kirana, pemeran Oma, menyeletuk.

Ini merupakan kali kedua Tutie menghadiri Tokyo International Film Festival. Sepuluh tahun lalu dia bisa menghadiri festival berkat film "About a Woman."

Para pemeran cucu dalam film "Desember Jani", Chema Puteri (Jani) dan Hyori Mika (Julia), juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka.

"Nervous banget karena ini pertama kali aku bisa berada di TIFF. And of course I'm really grateful. Aku seneng banget bisa berada di sini," kata Chempa.