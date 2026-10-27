Kehangatan Keluarga "Desember Jani" di Tengah Hujan Tokyo

Sutradara, produser, dan pemeran film "Desember Jani" (Jani Be Good) menghadiri acara karpet merah dalam ajang Tokyo International Film Festival 2026 pada Senin (26/10/2026).(ANTARA/HO TIFF 2026)
JawaPos.com - Produser, sutradara, dan pemeran film "Desember Jani" (Jani Be Good) menghadiri acara karpet merah Tokyo International Film Festival 2026 pada Senin (26/10) waktu setempat, saat hujan mengguyur Kota Tokyo di Jepang.
Produser Meiske Taurisia, sutradara Ariani Darmawan, serta pemeran Sigi Wimala, Chempa Puteri, Tutie Kirana, dan Hyori Mika tampak gembira saat berpose dalam acara karpet merah.
Film mereka masuk dalam Program Asian Future yang ditujukan untuk mendukung sineas muda dan berkembang di Asia, berpeluang mendapatkan Asian Future Best Film Award.
Baca Juga:Desember Jani Hingga Sleep No More: Jejak Film Indonesia di Tokyo International Film Festival 2026
"Senang ya, pastinya senang dan excited untuk bisa masang film kita di Jepang. Di Tokyo International Film Festival. Dan penasaran juga gimana bakal komen-komennya ya dari para penonton," kata sutradara Ariani Darmawan kepada ANTARA.
"Pasti suka," kata aktris senior Tutie Kirana, pemeran Oma, menyeletuk.
Ini merupakan kali kedua Tutie menghadiri Tokyo International Film Festival. Sepuluh tahun lalu dia bisa menghadiri festival berkat film "About a Woman."
Baca Juga:Desember Jani Tayang Perdana di Tokyo International Film Festival 2026, Masuk Kompetisi Asian Future
Para pemeran cucu dalam film "Desember Jani", Chema Puteri (Jani) dan Hyori Mika (Julia), juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka.
"Nervous banget karena ini pertama kali aku bisa berada di TIFF. And of course I'm really grateful. Aku seneng banget bisa berada di sini," kata Chempa.
"Dan juga it's an honor for me to be in here with my family. And I love them so much and thank you guys so much. Udah hadir ke acara ini," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022