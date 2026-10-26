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Abdul Rahman
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Desember Jani Tayang Perdana di Tokyo International Film Festival 2026, Masuk Kompetisi Asian Future

Film Desember Jani. (istimewa) - Image

Film Desember Jani. (istimewa)

JawaPos.com - Film Desember Jani memulai perjalanan internasionalnya di Tokyo International Film Festival (TIFF) 2026. Karya terbaru Palari Films yang disutradarai Ariani Darmawan ini terpilih masuk kompetisi Asian Future, program yang memberikan ruang bagi sineas Asia dengan visi sinematik segar untuk memperkenalkan karya mereka kepada penonton dunia.

Kehadiran Desember Jani di festival film bergengsi tersebut ditandai dengan penampilan para pemain dan kru di karpet merah pada Senin (26/10) malam waktu Tokyo. Sutradara Ariani Darmawan hadir bersama produser Meiske Taurisia serta para pemeran utama, yakni Sigi Wimala, Chempa Puteri, Tutie Kirana, dan Hyori Mika.

Mereka mewakili sinema Indonesia dalam festival yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-39. Kebersamaan keempat aktris lintas generasi tersebut sekaligus mencerminkan inti cerita film yang menyoroti hubungan emosional perempuan dalam sebuah keluarga.

Desember Jani Bawa Cerita Keluarga Indonesia ke Festival Film Tokyo

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Bagi Ariani Darmawan, keikutsertaan Desember Jani dalam kompetisi Asian Future menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kisah keluarga Indonesia melalui pendekatan yang intim dan personal.

Alih-alih menawarkan drama keluarga dengan konflik besar, film ini mengajak penonton menyelami perasaan, rahasia, dan percakapan yang kerap tertahan di antara anggota keluarga.

"Saya ingin mengajak penonton di Tokyo International Film Festival untuk masuk ke rumah, ke sebuah mikrokosmos, bahkan ke kamar keempat karakter di film ini, untuk mendengarkan perasaan-perasaan terdalam mereka," ujar Ariani Darmawan.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu kekuatan cerita film Desember Jani. Persoalan keluarga yang terlihat sederhana dikembangkan menjadi potret tentang komunikasi, rasa bersalah, kasih sayang, dan cara setiap orang menghadapi kehilangan maupun kekecewaan.

Film ini berpusat pada Jani (Chempa Puteri), seorang remaja berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya, Julia (Hyori Mika), setelah sang kakak pergi dari rumah tanpa pamit.

Jani menyalahkan ibunya, Winnie (Sigi Wimala), seorang ibu tunggal yang bekerja keras sebagai tulang punggung keluarga. Di balik kesibukannya mencari nafkah, Winnie menyimpan rasa bersalah yang turut memengaruhi hubungannya dengan anak-anaknya.

Editor: Abdul Rahman
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