The Intern Versi Korea Hadir di Bioskop Indonesia 30 Oktober

JawaPos.com - Film Korea The Intern yang dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2026. Film bergenre drama-komedi ini mengangkat kisah pekerja senior yang kembali menjalani masa magang di perusahaan mode milik CEO muda.

Disutradarai Kim Do-young, film ini mempertemukan dua karakter dengan perbedaan usia, pengalaman, dan cara pandang terhadap pekerjaan. Choi Min-sik berperan sebagai Kim Gi-ho, pria yang memiliki pengalaman kerja selama puluhan tahun sedangkan Han So-hee memerankan Lee Seon-u, pemimpin perusahaan rintisan fesyen WOO22.

Cerita bermula ketika Gi-ho bergabung sebagai pekerja magang di perusahaan yang dipimpin Seon-u. Meski berpengalaman, Gi-ho tetap harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang didominasi generasi lebih muda, termasuk kebiasaan berkomunikasi dan penggunaan teknologi.

Di sisi lain, Seon-u digambarkan sebagai CEO ambisius yang mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan perusahaan. Pertemuan keduanya menghadirkan dinamika antara pengalaman pekerja senior dan perspektif generasi muda dalam menghadapi dunia kerja.

Selain Choi Min-sik dan Han So-hee, film ini turut dibintangi Kim Jun-han, Ryu Hye-young, dan Kang Tae-oh. Kehadiran para pemain tersebut melengkapi cerita tentang kehidupan profesional dan hubungan personal di lingkungan perusahaan.

The Intern versi Korea merupakan pembuatan ulang film Hollywood berjudul sama yang dirilis pada 2015. Film sebelumnya dibintangi Robert De Niro sebagai Ben Whittaker, pensiunan yang kembali bekerja sebagai intern, serta Anne Hathaway sebagai Jules Ostin, pendiri perusahaan rintisan fesyen.

Versi Korea ini menghadirkan latar dan karakter baru dengan tetap mengangkat pertemuan dua generasi di lingkungan kerja. Film tersebut juga menyoroti proses adaptasi terhadap perubahan budaya kerja dan cara pandang yang berbeda.

Sebelum dijadwalkan tayang di Indonesia, The Intern telah dirilis di Korea Selatan pada 16 September 2026. Penonton Indonesia dapat menyaksikan film tersebut di bioskop mulai 30 Oktober 2026.