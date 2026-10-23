Selain The Ordinary Jackpot, Ini 3 Drakor Kantoran dengan Cerita Relatable

the ordinary jackpot (x @soompi)

JawaPos.com - Drama bertema kehidupan kantor tidak selalu berkutat pada pekerjaan dan konflik profesional.

Genre ini juga menghadirkan cerita tentang persahabatan, percintaan, ambisi, hingga perjuangan menemukan makna hidup di tengah rutinitas.

Bagi penonton yang menyukai The Ordinary Jackpot, Soompi merekomendasikan tiga drama Korea dengan dinamika dunia kerja yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu Law and The City, Filing for Love, dan Love Scout.

1. Law and The City

Dibintangi Lee Jong Suk dan Mun Ka Young, Law and The City mengikuti kehidupan Ahn Ju Hyeong, pengacara berpengalaman yang sudah hampir satu dekade menjalani karier dengan rutinitas yang stabil.

Kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Kang Hui Ji, pengacara muda yang optimistis dan memiliki pandangan berbeda tentang pekerjaan.

Melalui berbagai kasus hukum dan hubungan antarrekan kerja, drama ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat menemukan sisi baru dalam dirinya sekalipun merasa sudah nyaman dengan kehidupan yang dijalani.

2. Filing for Love

Drama Filing for Love menghadirkan Gong Myoung sebagai Noh Ki Jun, sosok andalan departemen audit yang tengah mengejar promosi penting.

Namun, rencananya terganggu ketika Joo In Ah, yang diperankan Shin Hae Sun, datang sebagai direktur baru dengan kepribadian tegas.

Perbedaan karakter keduanya memunculkan konflik sekaligus ketertarikan yang perlahan berkembang.

Selain menawarkan komedi romantis, drama ini juga mengeksplorasi hubungan profesional, kerja sama tim, dan bagaimana dua orang dapat saling membantu menghadapi luka masa lalu.

3. Love Scout