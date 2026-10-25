LE SSERAFIM Bagikan Daftar Drakor Favorit, Ini 11 Judul yang Masuk Watchlist

Le Sserafim (x @kchartsmaster)
JawaPos.com - LE SSERAFIM bagikan daftar drama Korea yang mereka rekomendasikan kepada para penggemar.
Melalui kolaborasi bersama platform streaming Viki, grup yang beranggotakan lima orang ini memperkenalkan berbagai serial dengan genre beragam, mulai dari romansa perjalanan waktu hingga kisah supernatural dan komedi romantis.
Menurut laporan Soompi, daftar tersebut mencakup lebih dari 10 drama yang menarik untuk ditambahkan ke daftar tontonan.
1. Lovely Runner
Drama yang dibintangi Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok ini mengisahkan Im Sol, penggemar setia yang terpukul setelah mengetahui kematian idolanya, Ryu Sun Jae. Secara tak terduga, ia kembali ke masa lalu dan berusaha mengubah takdir sang idola.
Perpaduan romansa, perjalanan waktu, dan perjuangan menyelamatkan orang terkasih membuat drama ini menjadi pilihan bagi pencinta kisah cinta emosional.
2. Guardian: The Lonely and Great God (Goblin)
Dibintangi Gong Yoo, Kim Go Eun, dan Lee Dong Wook, drama fantasi ini mengikuti Kim Shin, seorang goblin abadi yang membutuhkan pengantin manusia untuk mengakhiri hidupnya.
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