Suka Drakor dan Makanan? Ini 12 Drama Korea dengan Kisah Lebih dari Sekadar Kuliner

JawaPos.com - Drama Korea bertema kuliner selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain menghadirkan hidangan yang menggugah selera, genre ini sering menyuguhkan kisah perjuangan meraih impian, persaingan di dapur profesional, hingga romansa yang tumbuh melalui makanan.

Dikutip dari Soompi, ada 12 drama Korea yang membuktikan bahwa makanan bukan sekadar hidangan, melainkan juga bagian penting dari perjalanan hidup para karakternya.

1. The Legend of Kitchen Soldier

Dibintangi Park Ji Hoon, drama ini mengikuti Kang Sung Jae, seorang tentara muda yang menghadapi tantangan baru setelah memperoleh sistem misterius menyerupai permainan.

Ketika ditugaskan di dapur militer, ia mulai menjalani berbagai tantangan memasak sambil beradaptasi dengan kehidupan tentara.

Perjalanannya bukan hanya tentang mengasah kemampuan kuliner, tetapi juga menemukan tujuan hidup dan memahami bagaimana makanan dapat mendekatkan orang-orang.

2. Final Table

Ahn Hyo Seop berperan sebagai Kang Han, chef ternama yang harus membuktikan kemampuannya dalam kompetisi kuliner bergengsi. Ia bertemu Choi Song Yi, manajer restoran yang berjuang mempertahankan usaha peninggalan mendiang ayahnya.

Persaingan memasak, ambisi, dan tanggung jawab terhadap bisnis keluarga menjadi bagian penting dari cerita yang memperlihatkan kerasnya dunia kuliner profesional.