Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.22 WIB

Suka Drakor dan Makanan? Ini 12 Drama Korea dengan Kisah Lebih dari Sekadar Kuliner

Drama Korea Final Table (x @tang_kira) - Image

Drama Korea Final Table (x @tang_kira)

JawaPos.com - Drama Korea bertema kuliner selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain menghadirkan hidangan yang menggugah selera, genre ini sering menyuguhkan kisah perjuangan meraih impian, persaingan di dapur profesional, hingga romansa yang tumbuh melalui makanan.

Dikutip dari Soompi, ada 12 drama Korea yang membuktikan bahwa makanan bukan sekadar hidangan, melainkan juga bagian penting dari perjalanan hidup para karakternya.

1. The Legend of Kitchen Soldier

Dibintangi Park Ji Hoon, drama ini mengikuti Kang Sung Jae, seorang tentara muda yang menghadapi tantangan baru setelah memperoleh sistem misterius menyerupai permainan.

Ketika ditugaskan di dapur militer, ia mulai menjalani berbagai tantangan memasak sambil beradaptasi dengan kehidupan tentara.

Perjalanannya bukan hanya tentang mengasah kemampuan kuliner, tetapi juga menemukan tujuan hidup dan memahami bagaimana makanan dapat mendekatkan orang-orang.

2. Final Table

Ahn Hyo Seop berperan sebagai Kang Han, chef ternama yang harus membuktikan kemampuannya dalam kompetisi kuliner bergengsi. Ia bertemu Choi Song Yi, manajer restoran yang berjuang mempertahankan usaha peninggalan mendiang ayahnya.

Persaingan memasak, ambisi, dan tanggung jawab terhadap bisnis keluarga menjadi bagian penting dari cerita yang memperlihatkan kerasnya dunia kuliner profesional.

3. Bon Appétit, Your Majesty

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Selamat, BTS Bawa Pulang 3 Penghargaan di MTV Video Music Awards 2026 - Image
Music & Movie

Selamat, BTS Bawa Pulang 3 Penghargaan di MTV Video Music Awards 2026

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.56 WIB

Dalam Waktu Singkat, CORTIS Raih Kemenangan ke-12 untuk REDRED di Music Bank - Image
Music & Movie

Dalam Waktu Singkat, CORTIS Raih Kemenangan ke-12 untuk REDRED di Music Bank

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.53 WIB

YouTube Music Makin Canggih, AI Kini Bisa Pilihkan Musik dan Podcast untuk Pengguna - Image
Aplikasi

YouTube Music Makin Canggih, AI Kini Bisa Pilihkan Musik dan Podcast untuk Pengguna

Minggu, 27 September 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore