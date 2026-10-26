Siap-siap, ATEEZ Merilis Daftar Lagu untuk ‘GOLDEN HOUR : Part.6

ATEEZ. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Setelah sukses dengan single ‘BAD,’ boygrup Korea ATEEZ telah mengungkap daftar lagu untuk comeback mendatang
Dikutip dari Soompi, Senin (26/10), mereka siap menghibur penggemar lewat karya-karya memukau lainnya.
Tepatnya pada tanggal 26 Oktober tengah malam KST, ATEEZ merilis daftar lagu untuk mini album ke-15 yang bertajuk GOLDEN HOUR : Part.6.
Dalam album GOLDEN HOUR : Part.6 ini, nantinya akan berisi total lima lagu, termasuk singel pra-rilis grup tersebut yang berjudul DRIP.
Untuk karya terbaru ini, akan ada lagu utama yang bertajuk UP, dan pastinya penggemar tak sabar menantikannya dengan antusias
Di sisi lain, album spektakuler ini dijadwalkan untuk dirilis pada tanggal 13 November pukul 14.00 KST mendatang
Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho membuktikan aktingnya dalam drama mereka yang berjudul Imitation.
ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini
Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.
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