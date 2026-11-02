Hongjoong ATEEZ Absen dari “Music Core” karena Kondisi Kesehatan

JawaPos.com - Hongjoong ATEEZ melewatkan penampilan bersama grupnya di program musik MBC “Show! Music Core” pada 31 Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, kabar tersebut disampaikan oleh KQ Entertainment melalui pengumuman resmi yang menyebut kondisi kesehatan sebagai alasan ketidakhadiran sang leader.

Agensi menjelaskan bahwa Hongjoong awalnya dijadwalkan tampil bersama anggota ATEEZ lainnya. Namun, demi menjaga kesehatannya, ia tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.

KQ Entertainment menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memberikan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup bagi Hongjoong.

Absennya Hongjoong dari “Music Core” terjadi setelah ia dan Wooyoung juga tidak dapat mengikuti rekaman program variety show “Knowing Bros” pada 29 Oktober.

Agensi sebelumnya menyampaikan bahwa keduanya absen karena alasan kesehatan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat.

KQ Entertainment turut meminta pengertian dari penggemar atas perubahan jadwal tersebut. Agensi menyatakan akan terus mendukung proses pemulihan Hongjoong agar ia dapat kembali menjalani aktivitas ketika kondisinya memungkinkan.