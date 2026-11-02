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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 04.16 WIB

Hongjoong ATEEZ Absen dari “Music Core” karena Kondisi Kesehatan

Hongjoong (x @CentralAtteezbr) - Image

Hongjoong (x @CentralAtteezbr)

JawaPos.com - Hongjoong ATEEZ melewatkan penampilan bersama grupnya di program musik MBC “Show! Music Core” pada 31 Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, kabar tersebut disampaikan oleh KQ Entertainment melalui pengumuman resmi yang menyebut kondisi kesehatan sebagai alasan ketidakhadiran sang leader.

Agensi menjelaskan bahwa Hongjoong awalnya dijadwalkan tampil bersama anggota ATEEZ lainnya. Namun, demi menjaga kesehatannya, ia tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.

KQ Entertainment menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memberikan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup bagi Hongjoong.

Absennya Hongjoong dari “Music Core” terjadi setelah ia dan Wooyoung juga tidak dapat mengikuti rekaman program variety show “Knowing Bros” pada 29 Oktober.

Agensi sebelumnya menyampaikan bahwa keduanya absen karena alasan kesehatan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat.

KQ Entertainment turut meminta pengertian dari penggemar atas perubahan jadwal tersebut. Agensi menyatakan akan terus mendukung proses pemulihan Hongjoong agar ia dapat kembali menjalani aktivitas ketika kondisinya memungkinkan.

Kabar ini membuat ATINY, sebutan bagi penggemar ATEEZ, berharap Hongjoong segera pulih. Untuk sementara, ATEEZ tetap menjalani jadwal grup tanpa kehadiran sang leader di “Music Core”, sementara fokus utama diarahkan pada kesehatannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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