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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Hongjoong dan Wooyoung ATEEZ Absen dari Knowing Bros karena Alasan Kesehatan

Hongjoong dan Wooyoung (x @kstyle_news) - Image

Hongjoong dan Wooyoung (x @kstyle_news)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari ATEEZ. Hongjoong dan Wooyoung, dipastikan tidak dapat mengikuti rekaman acara variety Korea Selatan Knowing Bros atau Ask Us Anything karena alasan kesehatan. Informasi tersebut diumumkan oleh agensi KQ Entertainment.

Ketidakhadiran keduanya membuat penampilan ATEEZ dalam program JTBC tersebut tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota seperti yang sebelumnya direncanakan.

Melalui pernyataan resmi yang dikutip Soompi, KQ Entertainment menjelaskan bahwa Hongjoong dan Wooyoung semula dijadwalkan tampil dalam acara tersebut. Namun, kondisi kesehatan membuat keduanya tidak dapat berpartisipasi dalam proses rekaman.

Agensi tidak mengungkapkan secara terperinci kondisi medis yang dialami kedua idol tersebut sehingga penggemar diharapkan tidak berspekulasi mengenai penyebab ketidakhadiran mereka.

KQ Entertainment menegaskan bahwa kesehatan dan pemulihan artis menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Hongjoong dan Wooyoung diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan kondisi mereka.

Agensi juga menyampaikan permohonan pengertian kepada penggemar yang telah menantikan penampilan keduanya dalam program populer tersebut.

Sebelumnya, ATEEZ dikabarkan akan tampil sebagai grup lengkap di Knowing Bros. Berdasarkan laporan Soompi pada 28 Oktober 2026, episode yang menampilkan ATEEZ direncanakan tayang pada November.

Para anggota dijadwalkan berbagi cerita di balik layar perjalanan karier mereka sekaligus membawakan lagu prarilis “Drip” dan penampilan spesial yang disiapkan untuk acara tersebut.

Dengan absennya Hongjoong dan Wooyoung, penggemar kini menantikan bagaimana penampilan grup akan disajikan dalam episode mendatang.

Meski tidak dapat mengikuti rekaman kali ini, KQ Entertainment menyatakan akan terus mendukung proses pemulihan kedua anggota. Agensi juga meminta pengertian dari ATINY, sebutan bagi penggemar ATEEZ, atas perubahan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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