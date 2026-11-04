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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.44 WIB

Rumor Kencan Suzy dan Jongho ATEEZ Viral, Netizen Pertanyakan Bukti yang Beredar

Suzy dan Jongho (zapzee.net)

JawaPos.com - Suzy dan Jongho  ATEEZ, mendadak jadi perbincangan setelah rumor hubungan asmara keduanya beredar di media sosial.

Isu tersebut mulai ramai setelah seorang pengguna platform X mengunggah sejumlah foto yang dianggap menunjukkan kemiripan aktivitas keduanya.

Unggahan itu bahkan disertai kalimat yang menyiratkan bahwa hubungan mereka bersifat pribadi, tetapi bukan rahasia.

Menurut laporan Zapzee, dugaan tersebut berawal dari perbandingan unggahan Instagram Suzy dan Jongho serta tangkapan layar yang diklaim memperlihatkan Jongho menyukai beberapa unggahan Suzy.

Namun, materi tersebut justru memicu keraguan. Sejumlah warganet menilai kemiripan foto dan interaksi sederhana di media sosial belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan romantis.

Spekulasi semakin ramai karena Suzy dan Jongho pernah tampil dalam program KBS Moving Voices pada 2024. Penampilan keduanya kembali dibicarakan, termasuk momen ketika Jongho terlihat malu saat berinteraksi dengan Suzy.

Meski demikian, pertemuan dalam sebuah acara televisi tidak dapat dijadikan bukti bahwa keduanya menjalin hubungan di luar pekerjaan.

Sebagian penggemar juga mempertanyakan waktu unggahan yang dibandingkan karena disebut memiliki jarak lebih dari satu bulan.

Ada pula komentar yang mengingatkan bahwa Jongho merupakan junior Suzy di industri hiburan. Berbagai tanggapan tersebut menunjukkan bahwa rumor ini lebih banyak berkembang melalui interpretasi warganet daripada informasi yang telah terverifikasi.

Hingga 3 November 2026, belum ada konfirmasi dari Suzy maupun Jongho mengenai kabar tersebut. Pihak agensi keduanya juga belum memberikan pernyataan resmi.

Dengan demikian, isu hubungan asmara Suzy dan Jongho masih sebatas spekulasi internet dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

 
 

Editor: Hanny Suwindari
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