TWS Comeback dengan Single Album Kedua “To Us”, Angkat Kisah dan Pesan tentang Masa Muda

JawaPos.com - TWS sapa penggemar melalui single album kedua berjudul “To Us”. Dalam comeback kali ini, mereka membawa pesan hangat tentang masa muda, persahabatan, serta berbagai pengalaman yang membentuk perjalanan seseorang saat tumbuh dewasa.
Menurut laporan allkpop, album “To Us” dirancang untuk menyampaikan pesan tulus kepada generasi muda melalui musik dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
TWS ingin menggambarkan berbagai emosi yang muncul selama masa muda, mulai dari kebahagiaan, kebingungan, hingga harapan untuk masa depan.
Dari konsep tersebut, para anggota TWS kembali menonjolkan identitas grup yang dikenal dengan warna musik segar dan kisah tentang kehidupan remaja.
Tema yang diangkat diharapkan dapat membuat pendengar merasa terhubung dengan pengalaman yang mereka alami sendiri.
Comeback ini juga menjadi kesempatan bagi TWS untuk memperlihatkan perkembangan musikal sejak debut.
Dengan single album kedua, grup tersebut berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki pesan emosional bagi penggemar.
Kehadiran “To Us” menambah daftar aktivitas TWS di industri K-pop sepanjang 2026. Penggemar kini dapat menikmati karya terbaru mereka sekaligus menyelami pesan tentang persahabatan, pertumbuhan, dan kenangan masa muda yang ingin disampaikan melalui album tersebut.
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Jawa Pos
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