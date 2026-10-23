Netflix Konfirmasi 2 Season Baru The Trauma Code: Heroes on Call, Tim Trauma Hadapi Krisis Besar

JawaPos.com - Drama The Trauma Code: Heroes on Call pastikan berlanjut dengan dua musim sekaligus setelah Netflix mengonfirmasi produksi Season 2 dan Season 3.
Menurut laporan Soompi, Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Yoon Kyung Ho, Jeong Jae Kwang, dan Jeong Yein akan menjadi bagian dari jajaran pemeran musim terbaru.
Kelanjutan serial ini akan membawa tim trauma menghadapi keadaan darurat yang lebih besar sekaligus memperjuangkan sistem penanganan pasien kritis yang lebih efektif.
Ju Ji Hoon kembali memerankan Baek Kang Hyuk, ahli bedah trauma jenius yang dikenal berani mengambil keputusan dalam situasi hidup dan mati.
Setelah berhasil membangun kembali tim trauma yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, Kang Hyuk akan menghadapi tantangan baru dalam upayanya memperluas dan menstabilkan layanan penanganan trauma.
Musim terbaru juga akan menampilkan bagaimana ia memimpin tim menghadapi bencana dan kondisi darurat yang semakin kompleks.
Choo Young Woo juga kembali sebagai Yang Jae Won, dokter muda yang menjadi murid pertama Kang Hyuk. Hubungan mentor dan murid tersebut akan berkembang seiring Jae Won mengikuti jejak sang dokter dalam menangani pasien kritis.
Sementara itu, Yoon Kyung Ho kembali sebagai Han Yu Rim, yang kini menjabat sebagai kepala perencanaan dan koordinasi di Rumah Sakit Universitas Hankuk.
Jeong Jae Kwang juga melanjutkan perannya sebagai Park Gyeong Won, dokter anestesi yang menjadi bagian penting dari tim trauma.
Musim baru ini turut menghadirkan perubahan pemain dengan bergabungnya Jeong Yein, anggota grup Lovelyz, sebagai perawat senior Cheon Jang Mi.
Ia mengambil alih karakter yang sebelumnya diperankan Ha Young, yang tidak melanjutkan keterlibatannya dalam serial tersebut.
Kehadiran Jeong Yein menjadi salah satu perubahan penting dalam jajaran pemain, sementara karakter Cheon Jang Mi tetap menjadi bagian dari tim medis yang menghadapi berbagai situasi darurat.
Untuk Season 2, Lee Do Yoon akan kembali menjadi sutradara sekaligus penulis naskah. Sementara itu, Season 3 juga akan disutradarai Lee Do Yoon dengan penulis baru bernama Tomasi yang bergabung dalam penggarapan naskah.
Perubahan tersebut diharapkan membawa perkembangan cerita tanpa meninggalkan fokus utama serial, yaitu kerja sama tim medis dan perjuangan menyelamatkan pasien dalam situasi yang penuh tekanan.
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