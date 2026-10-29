Lee Jae Wook Hadapi Teror di Tempat Kerja Misterius dalam Serial Netflix Terbaru

Dead End Job (allkpop)
JawaPos.com - Lee Jae Wook sapa penonton melalui serial horor misteri terbaru Netflix berjudul Dead-End Job.
Serial yang tayang pada 30 Oktober 2026 ini menarik perhatian berkat premis unik tentang pekerjaan paruh waktu bergaji fantastis yang justru membawa para pekerjanya ke dalam situasi mengerikan.
Netflix juga telah merilis cuplikan terbaru yang memperlihatkan suasana mencekam di balik tawaran pekerjaan tersebut.
Menurut laporan allkpop, Dead-End Job mengikuti kisah Hyeok Jun, diperankan Lee Jae Wook, seorang pemuda yang terjerat utang dan merasa kehabisan pilihan.
Ia kemudian menemukan Spider Manpower, agensi tenaga kerja misterius yang menawarkan pekerjaan dengan upah hingga 50 kali lipat dari upah minimum per jam. Tawaran menggiurkan itu menjadi awal dari serangkaian pengalaman yang mengancam keselamatannya.
Setiap pekerjaan membawa Hyeok Jun ke tempat yang tampak biasa, tetapi menyimpan kejadian di luar nalar.
Ia harus menghadapi teror ketika bekerja di minimarket pada malam hari, termasuk kemunculan kawanan ngengat dan sosok badut misterius.
Semakin banyak pekerjaan yang ia ambil, semakin besar pula bahaya yang harus dihadapinya.
Selain Lee Jae Wook, serial ini dibintangi Go Min Si sebagai Yeon Ju, perempuan misterius yang berusaha mengungkap rahasia agensi tersebut.
Kim Min Ha berperan sebagai Ji Yun, adik Hyeok Jun yang bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya.
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