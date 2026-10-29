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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Seolhyun Jadi Penyanyi Ambisius di Drama Netflix Tantara, Kisah Berlatar Industri Hiburan Korea

Seolhyun (allkpop) - Image

Seolhyun (allkpop)

JawaPos.com - Kim Seolhyun perlihatkan sisi berbeda dalam karier aktingnya lewat serial Netflix mendatang, Tantara.

Dalam drama berlatar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an ini, Seolhyun memerankan Min Hui, sosok ambisius yang berani mengejar kesuksesan dengan caranya sendiri.

Ia akan beradu akting dengan Song Hye Kyo, yang memerankan Min Ja, dalam hubungan penuh ketegangan dan perasaan yang saling bertentangan.

Menurut laporan allkpop, Seolhyun memperkenalkan proyek terbarunya saat menghadiri acara perayaan 10 tahun Netflix Korea di Seoul pada 24 Oktober.

Dalam sesi bertajuk What Next, ia tampil bersama Song Hye Kyo dan Gong Yoo untuk berbagi gambaran mengenai serial tersebut.

Seolhyun menyebut Tantara menggambarkan realitas yang keras dan penuh kekerasan, tetapi tetap memperlihatkan bagaimana impian, ambisi, dan kepedulian antarmanusia dapat bertahan di tengah situasi sulit.

Dalam cerita Tantara, Min Hui digambarkan sebagai sosok berani yang berusaha menapaki jalan menuju kesuksesan.

Perjalanannya kemudian bersinggungan dengan Min Ja, sehingga keduanya terjebak dalam hubungan cinta sekaligus kebencian.

Editor: Novia Tri Astuti
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