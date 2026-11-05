Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 22.39 WIB

XO Kitty Berpotensi Berakhir Tanpa Film Penutup Usai Netflix Belum Memberikan Kepastian Season 4

Sangheon Lee dan Anna Cathcart dalam XO Kitty season 3 (Gulf News) - Image

Sangheon Lee dan Anna Cathcart dalam XO Kitty season 3 (Gulf News)

JawaPos.com – Masa depan serial remaja Netflix, XO, Kitty, menjadi perbincangan penggemar setelah muncul komentar samar dari salah satu pemerannya dan belum adanya pengumuman resmi mengenai kelanjutan musim keempat.

Dilansir dari laman Gulf News pada Kamis (5/11), Anthony Keyvan, pemeran Q yang merupakan sahabat dekat Kitty, sempat memberikan tanggapan bernada ambigu melalui kolom komentar TikTok ketika penggemar menanyakan kemungkinan kehadiran musim berikutnya.

Meski memicu kekhawatiran bahwa serial tersebut tidak akan berlanjut, Netflix hingga kini belum mengumumkan keputusan resmi mengenai pembatalan maupun perpanjangan XO, Kitty.

Di tengah ketidakpastian tersebut, serial yang dibintangi Anna Cathcart dan Sang Heon Lee sebenarnya masih menunjukkan angka penonton yang cukup tinggi pada musim ketiganya.

Berdasarkan laporan keterlibatan Netflix, musim ketiga yang tayang perdana pada 2 April 2026 berhasil memperoleh 12,9 juta penayangan pada minggu pertama dan mencapai 29,3 juta penayangan hingga 30 Juni 2026, sekaligus menempati peringkat ke-16 dalam daftar penayangan Netflix untuk periode enam bulanan.

Sementara itu, Paramount Television Studios dilaporkan telah memperpanjang opsi kontrak serial dan para pemerannya sehingga peluang produksi musim berikutnya masih terbuka apabila Netflix memberikan persetujuan.

Selain kemungkinan menghadirkan musim keempat, terdapat pula spekulasi bahwa kisah XO, Kitty dapat ditutup melalui sebuah film panjang seperti beberapa waralaba populer karya Jenny Han lainnya.

Akhir musim ketiga yang memperlihatkan Kitty dan Min Ho kembali berdamai memberikan peluang bagi pengembangan cerita mengenai kelulusan sekolah, pilihan pendidikan tinggi, serta masa depan kelompok pertemanan KISS.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Lagi Bahagia Bersama Pasangan? Kenali 8 Tanda Hubungan Percintaan Perlu Diakhiri - Image
Lifestyle

Tak Lagi Bahagia Bersama Pasangan? Kenali 8 Tanda Hubungan Percintaan Perlu Diakhiri

Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.09 WIB

Seolhyun Jadi Penyanyi Ambisius di Drama Netflix Tantara, Kisah Berlatar Industri Hiburan Korea - Image
Music & Movie

Seolhyun Jadi Penyanyi Ambisius di Drama Netflix Tantara, Kisah Berlatar Industri Hiburan Korea

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Lee Jae Wook Hadapi Teror di Tempat Kerja Misterius dalam Serial Netflix Terbaru - Image
Entertainment

Lee Jae Wook Hadapi Teror di Tempat Kerja Misterius dalam Serial Netflix Terbaru

Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.07 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore