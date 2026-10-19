Suara Heize Warnai Kisah Cinta 10 Tahun Seo Kang-joon dan Ahn Eun-jin

heize (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com - Heize menyapa penggemar melalui lagu soundtrack drama terbaru yang menghadirkan kisah cinta penuh emosi.

Menurut laporan allkpop, Heize berpartisipasi dalam original soundtrack (OST) drama akhir pekan KBS2, Love Other Than You, yang dibintangi Seo Kang-joon dan Ahn Eun-jin.

Lagu berjudul “To You Who Filled My Empty Spaces” dijadwalkan dirilis pada 18 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Lagu tersebut menjadi OST kelima untuk drama yang mengisahkan pasangan yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, tetapi mulai menghadapi perasaan asing terhadap satu sama lain.

Dengan lirik yang menggambarkan rasa terima kasih kepada seseorang yang selama ini menemani dan melengkapi kekurangan, lagu ini membawa nuansa hangat sekaligus melankolis yang sesuai dengan perjalanan hubungan kedua karakter utama.

“To You Who Filled My Empty Spaces” dikemas sebagai balada dengan perpaduan piano, gitar akustik, dan alunan string.

Vokal khas Heize yang lembut dan emosional diharapkan memperkuat suasana dalam adegan ketika Namgoong Ho, yang diperankan Seo Kang-joon, dan Lee Mi-do, yang diperankan Ahn Eun-jin, mengenang waktu yang telah mereka lalui bersama.

Lagu ini menyoroti perasaan yang terkadang luput disadari ketika hubungan sudah berlangsung lama.

Proses penulisan dan komposisi lagu dikerjakan oleh Lee Ki-hwan bersama Eun-rim dari KIPLE. Lee Ki-hwan sebelumnya terlibat dalam pengerjaan OST untuk sejumlah drama populer, termasuk Doctor Slump, My Demon, dan My Perfect Secretary.

Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan melodi yang hangat dengan lirik reflektif untuk mendukung cerita romansa dalam drama.

Heize dikenal sebagai penyanyi dengan warna vokal khas yang mampu menyampaikan emosi melalui lagu-lagu bertema cinta dan kehilangan.

Ia juga telah berkontribusi dalam berbagai OST drama Korea, termasuk Goblin, Hotel del Luna, dan It's Okay to Not Be Okay.

Kehadirannya dalam Love Other Than You menambah daya tarik musik serial tersebut sekaligus memperluas daftar karya soundtrack yang pernah ia bawakan.