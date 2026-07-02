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Sischa Widya Maharani
Kamis, 2 Juli 2026 | 20.45 WIB

Heize Putuskan Tinggalkan P Nation Setelah 6 Tahun Bersama

Heize putuskan kontrak dengan P Nation. (Naver)

 

 
 
JawaPos.com - Penyanyi dan penulis lagu Korea Selatan Heize resmi akhiri kontrak dengan P Nation setelah 6 tahun bersama. 
 
Kabar tersebut diumumkan langsung oleh agensi melalui pernyataan resmi pada 1 Juli 2026.
 
Agensi PSY menyampaikan bahwa kontrak eksklusif Heize telah berakhir pada 30 Juni 2026. 
 
Namun setelah berdiskusi panjang, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjalanan.
 
Agensi juga turut mendoakan dengan tulus agar perjalanan karir dimasa depannya menjadi lebih baik baik.
 
"Setelah diskusi yang cukup, kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan 6 tahun kami bersama dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk masa depan masing-masing," tulis P Nation dikutip dari Naver.
 
Heize sendiri bergabung dengan P Nation pada Agustus 2020, tak lama setelah PSY mendirikan agensi tersebut. 
 
Selama berada di bawah naungan P Nation, Heize menjadi salah satu artis utama yang membantu memperkuat identitas musik agensi tersebut.
 
P Nation dalam pernyataannya juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Heize selama 6 tahun terakhir. 
 
Agensi menyoroti kemampuan bermusik, kreativitas serta karakter artistik Heize yang dinilai memiliki ciri khas dan sulit ditandingi.
 
Selama berkarir bersama P Nation, Heize terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu solois wanita dan singer songwriter paling berpengaruh di industri musik Korea Selatan. 
 
Keputusan Heize untuk meninggalkan P Nation pun langsung menarik perhatian industri hiburan Korea. 
 
Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir, ia kembali berstatus sebagai artis bebas atau free agent.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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