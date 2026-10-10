Kang Hoon Hadapi Titik Balik Karier di Drama Baru Happy Anding 

Kang Hoon (x @tang_kira)
JawaPos.com – Drama terbaru Happy Anding, umumkan tanggal penayangan perdananya. Drama bergenre coming-of-age ini akan mengikuti perjalanan tiga komedian yang telah menghabiskan waktu 10 tahun sebagai sosok yang belum dikenal publik.
Pertemuan mereka dengan seorang perempuan misterius kemudian membawa perubahan besar dalam kehidupan dan masa depan mereka.
Menurut laporan Soompi, Happy Anding akan tayang perdana pada 6 November 2026. Drama ini mempertemukan Kang Hoon, Cho Hyun Chul, Kim Jung Jin, Lee Yi Dam, Moon Hee, dan Yoon Ga Yi.
Mereka juga telah mengikuti sesi pembacaan naskah pertama bersama sutradara Jung Ji Hyun, penulis Ahn Ah Reum, dan kreator Yang Hee Seung.
Kang Hoon berperan sebagai Kang Tae Gu, pemimpin trio komedi bernama Asura. Selama satu dekade, Tae Gu terus mengejar impiannya menjadi komedian meski harus menghadapi kenyataan pahit tentang sulitnya bertahan di industri hiburan.
Di sisi lain, Cho Hyun Chul memainkan Kim Nam Il, anggota Asura yang telah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama 10 tahun dan mulai bimbang antara mengejar impian atau mempertahankan hubungan tersebut.
Kim Jung Jin akan memerankan Han Jun Seo, manajer Asura yang dikenal hemat dan tidak mudah membuka diri kepada orang lain.
Sementara itu, Lee Yi Dam hadir sebagai Go Eun Young, penggemar berat trio tersebut yang selama ini menjaga jarak dari dunia luar. Pertemuannya dengan Asura perlahan mengubah kehidupannya dan membuatnya menemukan arah baru.
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