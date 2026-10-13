Sooyoung SNSD, Lee Jung Eun, dan Kang Seung Yoon Dikonfirmasi Bintangi Drama Baru

JawaPos.com - Drama Korea kembali menghadirkan proyek baru dengan jajaran pemain menarik.

Sooyoung Girls’ Generation, Lee Jung Eun, Lee Sung Jae, Jeon Sung Woo, dan Kang Seung Yoon WINNER dikonfirmasi membintangi drama akhir pekan terbaru KBS2 berjudul I Went to School.

Menurut laporan Soompi, drama ini akan ditulis oleh Yang Hee Seung, sosok di balik Once Again dan Crash Course in Romance, serta disutradarai Lee Woong Hee yang pernah menggarap The First Night With the Duke.

Drama I Went to School berpusat pada Yoon Ok Hee yang diperankan Lee Jung Eun, seorang ibu yang memutuskan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di usia yang tidak lagi muda.

Di tengah kesibukannya mengurus keluarga, menjalankan restoran tteokbokki, dan membantu berbagai urusan warga sekitar, Ok Hee ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya.

Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan orang-orang baru yang perlahan menjadi keluarga melalui ikatan yang melampaui hubungan darah.

Sooyoung akan memerankan Kang Eun Ho, putri Ok Hee yang bekerja sebagai produser sekaligus sutradara program radio.

Eun Ho dikenal realistis, blak-blakan, dan cenderung mengutamakan logika dibandingkan perasaan. Meski terkadang terlihat dingin, ia sebenarnya merupakan sosok putri sulung yang dapat diandalkan dan menjadi pendukung terbesar bagi keputusan ibunya untuk kembali bersekolah.

Lee Sung Jae berperan sebagai Kang Ji Chul, suami Ok Hee sekaligus mantan petinju legendaris yang kini menghadapi masa sulit dalam kariernya.