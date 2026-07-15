OK! Madam: Bon Voyage Rilis Poster dan Teaser Baru, Sooyoung SNSD Jadi Pemimpin Organisasi Kriminal

poster ok! Madam bon voyage (x @asianwiki)
JawaPos.com – Film OK! Madam: Bon Voyage merilis poster utama dan teaser terbaru yang menampilkan jajaran pemain bertabur bintang.
Menurut laporan soompi, sebagai sekuel dari film hit Okay! Madam (2020), kisah terbaru ini siap menghadirkan perpaduan aksi menegangkan dan komedi segar dengan latar kapal pesiar mewah.
Poster terbaru memperlihatkan tujuh karakter utama. Uhm Jung Hwa, Park Sung Woong, Lee Sang Yoon, dan Bae Jung Nam kembali melanjutkan chemistry komedi yang sukses di film pertama.
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Sementara itu, kehadiran Sooyoung, Ryeoun, dan Park Jin Joo diyakini akan memberikan energi baru yang semakin memperkaya cerita.
Dibuka dengan Mi Young yang diperankan Uhm Jung Hwa, memulai liburan impiannya di atas kapal pesiar mewah untuk sejenak melupakan rutinitas yang melelahkan.
Suasana santai dengan pesta di dek kapal, pertunjukan sulap, dan panorama laut biru menciptakan gambaran liburan sempurna yang tampak tanpa cela.
Ketenangan itu tak berlangsung lama. Situasi berubah drastis ketika Anya, karakter yang dimainkan Sooyoung, muncul sebagai pemimpin organisasi kriminal bersenjata yang mengambil alih kapal.
Dengan tegas ia mengumumkan bahwa seluruh penumpang kini menjadi sandera, mengubah perjalanan wisata menjadi krisis yang penuh ancaman.
Perubahan suasana dari liburan mewah menjadi operasi penyelamatan besar-besaran menjadi daya tarik utama film ini.
Perpaduan aksi intens, humor khas seri OK! Madam, serta karakter-karakter baru yang penuh warna menjanjikan pengalaman menonton yang seru sekaligus menghibur.
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