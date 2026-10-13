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Aulia Ramadhani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.36 WIB

Cho Seong Ha, Baek Sung Hyun, Jang Hyuk Sipa Beradu Akting di Drama Sword & Silence

Pemeran Drama Sword &amp; Silence. (Soompi) - Image

Pemeran Drama Sword &amp; Silence. (Soompi)

JawaPos.com – Disutradarai oleh Kim Yeong Jo, drama Korea Sword & Silence rencananya tayang perdana pada 14 November, yang juga akan diperankan Jang Hyuk pahlawan perang Goguryeo.

Dilansir dari Soompi, Selasa (13/10),  drama ini mengisahkan kerajaan kecil Silla mengalahkan negara kuat seperti Goguryeo, Baekje, dan dinasti Tang di Tiongkok untuk menyatukan Tiga Kerajaan.

Memiliki keterampilan bertarung, Yeon Gaesomun memperluas kekuasaannya, hingga mengejar jalan yang semakin otokratis.

Ketika pengaruhnya mulai mengancam Raja Go Geon Mu (Cho Seong Ha), perebutan kekuasaan antara keduanya mencapai puncaknya.

Memperkuat kekuasaanya, Go Geon Mu berusaha menyingkirkan Yeon Gaesomun, persaingan mereka menjadi panggung bagi konfrontasi yang akan mengubah nasib Goguryeo.

Makin sengit, Yeon Gaesomun juga terlibat dengan Go Yeon Mu (Baek Sung Hyun), yang berusaha melindungi Go Geon Mu.

Namun, ketika Go Yeon Mu akhirnya menolak untuk bergabung dengannya, Yeon Gaesomun mengirimnya ke Liaodong.

Saat Go Yeon Mu membela Liaodong, Yeon Gaesomun mengkonsolidasikan kekuasaannya dan bersiap untuk perang berdarah melawan Dinasti Tang.

Kisah mereka menggambarkan dua jenderal yang menempuh jalan berbeda dalam upaya mereka untuk melindungi Goguryeo.

Editor: Novia Tri Astuti
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