Tak Perlu Berhari-hari, Ini 4 Drama Korea dengan Episode Singkat

JawaPos.com – Tidak semua drama Korea membutuhkan waktu berhari-hari untuk ditamatkan.

Beberapa judul justru memiliki episode singkat dengan cerita yang tetap menarik, mulai dari romansa sahabat, cinta pertama, hingga hubungan penuh konflik.

Menurut ulasan Soompi yang terbit pada 7 Oktober 2026, enam K-drama berikut cocok masuk daftar tontonan bagi penonton yang ingin menikmati cerita hingga selesai dalam satu sesi maraton.

1. Splash Splash Love

Drama yang dibintangi Yoon Doo Joon HIGHLIGHT dan Kim Seul Gi ini memadukan kisah modern dengan latar sejarah. Dan Bi, seorang siswi SMA, secara ajaib berpindah ke era Joseon dan bertemu Raja Lee Do.

Pertemuan yang awalnya terasa canggung perlahan berkembang menjadi kisah cinta unik. Dengan hanya dua episode, drama ini menawarkan perpaduan komedi, fantasi, dan romansa yang ringkas tetapi berkesan.

2. Soundtrack #1

Park Hyung Sik dan Han So Hee menjadi pemeran utama dalam drama tentang Han Sun Woo, seorang fotografer yang hangat dan pendiam, serta Lee Eun Soo, sahabatnya yang berprofesi sebagai penulis lirik.

Setelah tinggal bersama selama dua minggu, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 20 tahun mulai berubah.