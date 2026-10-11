Carmen Hearts2Hearts, Perkenalkan Soto Ayam dalam Episode Perdana Idol’s Table

Carmen Hearts2Hearts (Instagram @carmen.h2h)
JawaPos.com – Carmen Hearts2Hearts memperkenalkan soto ayam dalam episode pertama variety show kuliner Mnet, Idol’s Table.
Dalam kesempatan tersebut, Carmen terkejut setelah mengetahui Kim Poong ternyata mengenal hidangan khas Indonesia tersebut dan bahkan mampu memasaknya. Rasa penasaran Carmen kemudian membuatnya meminta Kim Poong untuk menyajikan soto ayam buatannya.
Momen tersebut menjadi salah satu bagian menarik ketika kuliner Indonesia diperkenalkan dalam program tersebut.
Kemampuan Kim Poong memasak soto ayam ternyata bukan kali pertama ditunjukkannya kepada publik.
Sebelumnya, Kim Poong pernah membuat hidangan tersebut dalam kanal YouTube miliknya, “Kim Poong’s Nespresso Social Club”, ketika John Park hadir sebagai bintang tamu.
Kim Poong juga memperkenalkan sambal khas Indonesia dalam kesempatan itu dan menyarankan John Park menikmatinya bersama soto ayam.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Kim Poong telah memiliki pengetahuan mengenai hidangan Indonesia sebelum kembali membahasnya bersama Carmen.
Idol’s Table merupakan program bincang-bincang terbaru Mnet yang mengangkat tema kuliner sebagai bagian utama pembahasannya.
Program tersebut menghadirkan para idola dan bintang tamu dalam suasana santai dengan pembahasan seputar makanan, khususnya kuliner Korea.
Kehadiran Carmen pada episode perdana turut membawa soto ayam sebagai salah satu kuliner Indonesia yang mendapat perhatian.
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Jawa Pos
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