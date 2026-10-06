Hearts2Hearts Jadi Satu-satunya Grup K-pop di Primavera Sound 2027

JawaPos.com - Hearts2Hearts kembali mencatatkan langkah penting dalam perjalanan karier mereka di panggung musik internasional. Grup K-pop besutan SM Entertainment tersebut dipastikan masuk dalam jajaran penampil Primavera Sound 2027 yang akan berlangsung di Barcelona, Spanyol.

Dilansir dari Allkpop, Hearts2Hearts tercantum dalam lineup festival yang diumumkan pada 6 Oktober 2026. Mereka dijadwalkan tampil dalam program utama Primavera Sound 2027 pada 3-5 Juni 2027 di Parc del Fòrum, Barcelona.

Yang membuat pencapaian ini semakin menarik, Hearts2Hearts menjadi satu-satunya artis K-pop yang tercantum dalam lineup yang telah diumumkan sejauh ini. Kehadiran mereka menempatkan grup tersebut di antara deretan musisi internasional dari beragam genre.

Primavera Sound sendiri bukan festival musik biasa. Ajang yang digelar di Barcelona sejak 2001 tersebut dikenal sebagai salah satu festival musik besar di Eropa dengan lineup yang mempertemukan musisi dari berbagai latar. Mulai dari pop, rock, elektronik, hip-hop hingga musik alternatif.

Pada edisi 2027, Hearts2Hearts akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar yaitu Phoebe Bridgers, Massive Attack, The Chemical Brothers, Robyn, Doechii, FKA twigs, Turnstile, Caroline Polachek, Hayley Williams, Tinashe dan King Gizzard & The Lizard Wizard.

Momen ini tentu sangat spesial bagi Hearts2Hearts karena menjadi kesempatan dari upaya mereka memperluas jangkauan ke pasar musik global.

Sebelumnya, grup ini telah tampil dalam sejumlah festival internasional, termasuk iHeartRadio Wango Tango 2025 di Los Angeles dan Lalala Festival 2025 di Indonesia.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Hearts2Hearts tidak hanya diarahkan pada pasar Korea. Sejak debut, grup ini mulai mendapatkan kesempatan tampil di hadapan penonton dari berbagai negara, termasuk melalui agenda festival yang mempertemukan mereka dengan musisi dari luar ekosistem K-pop.