Cyberpunk 2077 Bakal Diadaptasi Jadi Film Live-Action, Paramount Pictures Pun Terlibat dalam Proyek

Cyberpunk 2077. (Dok. Projekt Red)
JawaPos.com -Satu lagi video game populer yang berpeluang diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, Paramount Pictures dikabarkan tengah mengembangkan film live-action yang mengambil latar dunia Cyberpunk 2077, gim RPG besutan CD Projekt Red yang dikenal mengedepankan cerita.
Seperti dilansir dari Engadget, proyek film tersebut akan melibatkan CD Projekt Red sebagai salah satu produser. Paramount Pictures juga menggandeng Lorenzo di Bonaventura, produser yang telah berpengalaman menggarap berbagai film aksi seperti Red, Shooter, The Meg, hingga sejumlah film Transformers garapan Michael Bay.
Meski proyek ini telah dilaporkan, detail pengembangannya masih terbatas. Belum diketahui apakah film tersebut merupakan proyek berbeda dari rencana kerja sama produksi dengan Anonymous Content yang diumumkan pada 2023.
Laporan terbaru itu juga belum mengungkap jalan cerita yang akan diangkat maupun aktor dan aktris yang bakal membintangi film tersebut. Dengan demikian, belum ada kepastian mengenai karakter dari dunia Cyberpunk 2077 yang akan muncul dalam adaptasi layar lebar ini.
Cyberpunk 2077 sendiri merupakan gim yang dikembangkan CD Projekt Red dengan mengambil latar Night City, sebuah kota futuristis yang dipenuhi teknologi canggih, korporasi besar, dan berbagai konflik sosial. Gim ini mengajak pemain mengikuti petualangan di dunia terbuka dengan cerita yang menjadi salah satu daya tarik utamanya.
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