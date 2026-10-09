Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Cyberpunk 2077 Bakal Diadaptasi Jadi Film Live-Action, Paramount Pictures Pun Terlibat dalam Proyek

Cyberpunk 2077. (Dok. Projekt Red) - Image

Cyberpunk 2077. (Dok. Projekt Red)

JawaPos.com -Satu lagi video game populer yang berpeluang diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, Paramount Pictures dikabarkan tengah mengembangkan film live-action yang mengambil latar dunia Cyberpunk 2077, gim RPG besutan CD Projekt Red yang dikenal mengedepankan cerita.

Seperti dilansir dari Engadget, proyek film tersebut akan melibatkan CD Projekt Red sebagai salah satu produser. Paramount Pictures juga menggandeng Lorenzo di Bonaventura, produser yang telah berpengalaman menggarap berbagai film aksi seperti Red, Shooter, The Meg, hingga sejumlah film Transformers garapan Michael Bay.

Meski proyek ini telah dilaporkan, detail pengembangannya masih terbatas. Belum diketahui apakah film tersebut merupakan proyek berbeda dari rencana kerja sama produksi dengan Anonymous Content yang diumumkan pada 2023.

Laporan terbaru itu juga belum mengungkap jalan cerita yang akan diangkat maupun aktor dan aktris yang bakal membintangi film tersebut. Dengan demikian, belum ada kepastian mengenai karakter dari dunia Cyberpunk 2077 yang akan muncul dalam adaptasi layar lebar ini.

Cyberpunk 2077 sendiri merupakan gim yang dikembangkan CD Projekt Red dengan mengambil latar Night City, sebuah kota futuristis yang dipenuhi teknologi canggih, korporasi besar, dan berbagai konflik sosial. Gim ini mengajak pemain mengikuti petualangan di dunia terbuka dengan cerita yang menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jisoo BLACKPINK Pamer Teaser Cyberpunk untuk ‘CLICK’, Single Pra-Rilis 4 September - Image
Music & Movie

Jisoo BLACKPINK Pamer Teaser Cyberpunk untuk ‘CLICK’, Single Pra-Rilis 4 September

Rabu, 2 September 2026 | 20.31 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore