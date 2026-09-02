Jisoo BLACKPINK Pamer Teaser Cyberpunk untuk ‘CLICK’, Single Pra-Rilis 4 September

JISOO (x @officialblisoo)

JawaPos.com – Jisoo BLACKPINK semakin mendekati comeback solonya dengan merilis teaser terbaru untuk single pra-rilis ‘CLICK’. Pada 31 Agustus, penyanyi tersebut memperkenalkan poster teaser dengan nuansa cyberpunk yang langsung menarik perhatian penggemar.

Dalam gambar tersebut, Jisoo terlihat memegang boneka beruang berbentuk robot, memberikan petunjuk mengenai konsep unik yang akan dibawanya kali ini. Kabar tersebut dilaporkan allkpop.

‘CLICK’ akan menjadi single pra-rilis untuk album penuh solo pertama Jisoo. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada 4 September 2026, sekaligus menandai kembalinya Jisoo ke dunia musik solo setelah sekitar 11 bulan sejak kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui ‘Eyes Closed’ pada Oktober tahun lalu.

Album mendatang ini menjadi langkah besar bagi Jisoo karena hingga kini ia menjadi satu-satunya member BLACKPINK yang belum merilis album solo penuh.

Sebelumnya, Jisoo telah memperkenalkan mini album Amortage pada Februari 2025 yang berisi empat lagu, termasuk ‘Earthquake’. Kini, ia bersiap memperluas perjalanan solonya melalui album penuh pertamanya.

Teaser terbaru dengan sentuhan futuristik tersebut semakin meningkatkan rasa penasaran mengenai arah musik yang akan dipilih Jisoo.

Setelah sebelumnya dikenal melalui warna elegan dan karakteristik vokalnya yang khas, konsep cyberpunk dalam materi promosi ‘CLICK’ memberikan kesan bahwa sang idol tengah menghadirkan sisi visual yang berbeda.

Perilisan ‘CLICK’ juga menempatkan Jisoo dalam deretan solois perempuan K-pop yang akan meramaikan awal musim gugur 2026.

Berdasarkan laporan allkpop, Jisoo dijadwalkan merilis lagu tersebut pada 4 September, setelah sejumlah solois lain seperti Jennie dan Chungha lebih dahulu meluncurkan karya terbaru mereka.