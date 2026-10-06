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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Tak Hanya di Netflix “KPop Demon Hunters 2”, Siap Sapa Penonton di Bioskop 

Kpop Demon Hunters 2 (zapzee.net)


JawaPos.com – Kabar gembira bagi penggemar “KPop Demon Hunters”. Sekuel film animasi populer tersebut dipastikan tidak hanya akan hadir melalui layanan streaming, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk tayang di bioskop dengan skala yang luas.

Keputusan ini menjadi perubahan besar dibandingkan film pertamanya yang dirilis langsung di Netflix.

Menurut laporan Zapzee, CEO Netflix Ted Sarandos mengonfirmasi bahwa sekuel “KPop Demon Hunters” akan mendapatkan perilisan bioskop berskala besar.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Bloomberg Screen Time di Los Angeles pada 30 September waktu setempat.

Netflix juga berencana memberikan masa tayang bioskop yang lebih panjang sebelum film akhirnya tersedia melalui VOD maupun layanan streaming.

Keputusan ini menjadi bagian dari strategi Netflix untuk mencari keseimbangan antara pengalaman menonton film di bioskop dan kekuatan platform streaming mereka.

Netflix sebelumnya juga mulai memperluas pola perilisan teatrikal untuk sejumlah proyek lainnya, termasuk La Bola Negra, The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew, serta film animasi Charlie vs. the Chocolate Factory.

Kabar tersebut terasa semakin menarik karena film pertamanya mencatat kesuksesan luar biasa setelah dirilis pada 2025.

KPop Demon Hunters diproduksi oleh Sony Pictures Animation dan mengikuti kisah HUNTR/X, trio bintang K-pop yang terdiri dari Rumi, Mira, dan Zoey.

Di balik popularitas mereka sebagai idol, ketiganya diam-diam menjalankan misi untuk melindungi dunia dari berbagai ancaman supernatural.

Kesuksesan film pertama juga menjadi salah satu alasan kuat di balik antusiasme terhadap sekuelnya. Netflix sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Maggie Kang dan Chris Appelhans akan kembali sebagai sutradara untuk film lanjutan tersebut.

Sekuel ini sekaligus menjadi proyek pertama dari kerja sama penulisan dan penyutradaraan eksklusif keduanya bersama Netflix di bidang animasi.

Dengan keputusan membawa KPop Demon Hunters 2 ke bioskop, penggemar nantinya berkesempatan menikmati aksi Rumi, Mira, dan Zoey dalam pengalaman layar lebar sebelum film tersebut hadir di Netflix.

Meski tanggal tayang resminya belum diumumkan, perubahan strategi perilisan ini menunjukkan besarnya kepercayaan Netflix terhadap daya tarik KPop Demon Hunters.

Editor: Novia Tri Astuti
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