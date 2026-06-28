TripleS Umumkan Album Bahasa Inggris Terbaru, Siap Rilis November Bersama Tim Penulis K-Pop Demon Hunters

JawaPos.Com - Girl group tripleS kembali mencuri perhatian dengan pengumuman yang menjadi salah satu kabar terbesar bagi para penggemarnya tahun ini.

Grup besutan Modhaus tersebut dipastikan akan merilis album penuh berbahasa Inggris pada November 2026, menandai langkah baru mereka dalam memperluas jangkauan musik ke pasar internasional.

Album ini bukan sekadar rilisan biasa. TripleS menggandeng tim penulis lagu yang sebelumnya terlibat dalam proyek KPop Demon Hunters, sebuah kolaborasi yang langsung memicu rasa penasaran penggemar.

Kehadiran para kreator tersebut diyakini akan menghadirkan warna musik yang lebih segar sekaligus memperkaya identitas musikal tripleS di panggung global.

Keputusan merilis album berbahasa Inggris mencerminkan ambisi besar tripleS untuk menjangkau lebih banyak pendengar di berbagai belahan dunia.

Setelah sukses membangun identitas melalui konsep grup yang unik dan sistem unit yang inovatif, kini mereka bersiap menunjukkan sisi baru dengan karya yang dirancang agar dapat dinikmati oleh audiens internasional.

Meski detail mengenai judul album, daftar lagu, maupun konsep visual masih dirahasiakan, pengumuman ini sudah cukup membuat antusiasme penggemar melonjak.