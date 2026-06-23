Akankah Drama The Trauma Code: Heroes On Call Tayang dengan Musim Baru?

JawaPos.com - Banyak dibicarakan, drama korea The Trauma Code: Heroes on Call mungkin akan kembali dengan musim-musim selanjutnya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (23/6), chemistry Ju Ji Hoon dan Choo Young Woo memang telah membius penggemar.

Kabarnya mereka akan mulai syuting Musim 2 pada bulan Oktober dengan rencana untuk memproduksi Musim 2 dan 3 secara bersamaan.

Mydaily melaporkan bahwa Musim 2 akan memiliki total delapan episode dengan naskah yang telah ditulis untuk empat episode.

Kemudian musim baru ini dilaporkan akan menyatukan kembali bintang-bintang Musim 1, Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Ha Young, Yoon Kyung Ho, dan lainnya.

Drama ini menceritakan kisah yang terungkap saat Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon) mengunjungi Pusat Trauma Berat di pedesaan.

Menanggapi laporan tersebut, sebuah sumber dari Netflix berbagi, “Kami sedang dalam pembicaraan untuk memproduksi musim-musim mendatang dari The Trauma Code: Heroes on Call.”

Mereka melanjutkan, “Tetapi belum ada yang pasti, kami akan memberi tahu Anda setelah informasi detail dikonfirmasi.”

Drama ini diambil dari webtoon populer, berlatar dunia medis yang mengikuti Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon), ahli bedah jenius dengan pengalaman di medan perang.