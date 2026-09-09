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Aulia Ramadhani
Rabu, 9 September 2026 | 20.53 WIB

Kim Hye Ja Bertemu dengan Sahabatnya Cha Mi Kyung dalam Film Baru ‘Still Shining’

Kim Hye Ja , Cha Mi Kyung. Sumber foto: Soompi - Image

Kim Hye Ja , Cha Mi Kyung. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Akan jadi rekomendasi menarik, film Still Shining yang diperankan Kim Hye Ja telah merilis poster dan teaser pertamanya

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9),  tayang Oktober di bioskop, Still Shining menoroti Soon Ok (Kim Hye Ja) yang bertemu kembali dengan sahabatnya setelah 60 tahun.

Menarik perhatin, film ini telah diundang secara resmi untuk tayang dalam segmen Korean Cinema Today  Panorama di Busan International Film Festival ke-31.

Tatapan lembut Soon Ok terlihat serta masa mudanya serta sosok Jung Im muda (Choi Ju Eun) yang dulunya merupakan sahabat karib, sedang saling menatap

Soon Ok terdengar, "Setiap hari terasa berjalan begitu lambat dan menyakitkan, namun 10 atau 20 tahun berlalu dalam sekejap mata."

Lalu Soon Ok dan Jung Im (Cha Mi Kyung), yang bertemu kembali setelah 60 tahun berpisah, merasa antusias saat bersiap pergi ke Seoul untuk mengikuti kompetisi menyanyi.

Ternyata Soon Ok melihat Jung Im perlahan kehilangan ingatannya memberikan isyarat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kedua wanita tersebut.

Menariknya, adegan yang memperlihatkan Soon Ok muda (Park Seo Kyung), Jung Im, dan Doo Young (Moon Seong Hyun) menghabiskan waktu bersama di tepi sungai

Nampak momen saat Soon Ok bersembunyi dan berjaga-jaga, serta ucapan Jung Im yang berlinang air mata, "Aku akan segera kembali,"

Kini rasa penasaran penonton juga semakin meningkat dengan kehadiran Ji An (Lee Se Young), cucu perempuan Soon Ok, yang tampak sedang menatap sesuatu dengan perasaan campur aduk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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