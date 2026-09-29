IVE Umumkan Comeback Oktober Lewat EP Baru Looks Can Kill

JawaPos.com – IVE umumkan jadwal comeback terbaru mereka dengan EP berjudul Looks Can Kill.

Menurut laporan Soompi, pengumuman tersebut disampaikan pada 27 September 2026, sekaligus memperlihatkan bahwa comeback kali ini akan diawali dengan perilisan lagu pra-rilis sebelum EP diluncurkan secara keseluruhan.

Dalam teaser yang dibagikan melalui akun resmi IVE, proyek terbaru tersebut diberi keterangan “IVE SPIN-OFF”.

Lagu pra-rilis Looks Can Kill dijadwalkan hadir pada 19 Oktober 2026, sedangkan EP lengkapnya akan dirilis pada 26 Oktober 2026. Hingga kini, detail mengenai daftar lagu dan judul lagu utama belum diumumkan.

Comeback ini menjadi proyek musik terbaru IVE setelah grup tersebut merilis album penuh kedua, REVIVE+, pada Februari 2026. Album tersebut hadir bersama lagu utama “BLACKHOLE” dan menandai salah satu rilisan besar IVE tahun ini.

Setelah perilisan REVIVE+, IVE juga disibukkan dengan rangkaian tur dunia “SHOW WHAT I AM”. Tur tersebut membawa Jang Won Young, An Yu Jin, Rei, Gaeul, Liz, dan Leeseo tampil di berbagai kota untuk menyapa penggemar internasional.

Kini, perhatian penggemar mulai tertuju pada konsep yang akan dihadirkan melalui Looks Can Kill.

Penggunaan istilah “SPIN-OFF” dalam teaser menjadi salah satu petunjuk yang membuat DIVE penasaran dengan arah musik dan visual yang akan dibawa IVE dalam comeback kali ini.

Dengan jadwal yang telah diumumkan, rangkaian comeback IVE akan dimulai pada 19 Oktober melalui lagu pra-rilis, sebelum dilanjutkan dengan perilisan EP Looks Can Kill pada 26 Oktober 2026.