Abdul Rahman
Selasa, 26 Mei 2026 | 21.34 WIB

Kuasa Gelap Film Badut Gendong, Gaungkan Suara 'Yang Terpinggirkan'

Jumpa pers film Badut Gendong. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film Badut Gendong termasuk salah satu film horor yang akan memberikan pengalaman menarik dan berbeda saat menontonnya di bioskop. Badut yang selama ini identik dengan hiburan anak-anak berubah jadi menyeramkan berada dalam pengaruh kuasa gelap lewat film garapan sutradara Charles Gozali tersebut.

Asaf Antariksa selaku penulis naskah menekankan bahwa film Badut Gendong memiliki konsep yang berbeda dari film horor yang menampilkan boneka sebagai medium.

"Badut Gendong lebih kompleks dibanding Chucky atau Annabelle. Karena ada dua entitas yang saling memengaruhi dalam satu karakter,” ujar Asaf di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dia juga mengungkapkan, awalnya Darso menjadi dalang dan badut gendong menjadi wayang yang dimainkan untuk tujuan memberikan hiburan ke banyak orang. Situasi berubah drastis ketika kekuatan gelap mengambil alih kendali. Cerita dan emosi yang dihadirkan film Badut Gendong jadi lebih kompleks.

"Aspek emosional karakter yang abu-abu memang sangat sulit ditampilkan. Namun film ini berhasil menghadirkan konflik manusiawi dengan sangat kuat,” katanya.

Film ini berusaha memotret suara mereka yang terpinggirkan. Karakter Darso yang berasal dari desa termasuk orang yang tersisihkan. Dia bukanlah pemilik tanah atau orang berada. Darso kemudian memutuskan untuk merantau ke kota.

Untuk bertahan hidup, Darso mengamen dan menghibur banyak orang lewat permainan badut. Situasi jadi berubah ketika istrinya mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ia mninggal dunia.

"Cerita ini memotret orang yang terpinggirkan. Dia diremehkan dan keberadaannya cenderung dipandang sebelah mata," katanya.

Sutradara Charles Gozali mengungkapkan bahwa proses penggarapan film Badut Gendong melalui proses yang cukup panjang. Termasuk proses saat berusaha menghadirkan visual atas karakter badut gendong.

