DAWN Siap Comeback dengan Lagu Baru 'Too Much', Rilis Perdana Setelah 3 Tahun

JawaPos.com – DAWN mengumumkan comeback yang telah lama dinantikan penggemarnya. Setelah sekitar tiga tahun tidak merilis karya baru, Eks PENTAGON itu dipastikan kembali ke industri musik dengan single digital berjudul "Too Much" yang akan dirilis pada 7 Agustus.

Menurut Soompi, "Too Much" menjadi rilisan pertama DAWN sejak vakum dari aktivitas musik karena menjalani wajib militer.

Lagu tersebut disebut sebagai sebuah karya bergenre alternative R&B yang akan menampilkan perkembangan musikalitas dan identitas artistik DAWN setelah menyelesaikan masa tugasnya.

Comeback ini menjadi momen spesial bagi DAWN sekaligus babak baru dalam perjalanan karier solonya. Selama beberapa tahun terakhir, ia lebih banyak disibukkan dengan aktivitas di luar musik, termasuk tampil di berbagai program hiburan setelah menyelesaikan wajib militernya.

Karakter musik DAWN selama ini dikenal unik karena memadukan unsur hip-hop, R&B, dan gaya eksperimental yang kuat. Kehadiran "Too Much" pun akan kembali memperlihatkan warna musik khasnya dengan sentuhan yang lebih matang setelah melewati masa jeda yang cukup panjang.

Pengumuman comeback tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan karya baru sang penyanyi.

Banyak yang penasaran dengan konsep visual maupun musikal yang akan dihadirkan DAWN, mengingat rilisan ini menjadi awal dari aktivitas musiknya setelah tiga tahun absen.