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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.14 WIB

Hadiah Manis untuk CARAT! Wonwoo SEVENTEEN Rilis Lagu Baru di Hari Ulang Tahunnya 

wonwoo seventeen (x @aboutmusicyt)
wonwoo seventeen (x @aboutmusicyt
 
JawaPos.com – Wonwoo SEVENTEEN merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Dikutip dari soompi, Wonwoo SEVENTEEN menghadiahkan para penggemar sebuah lagu baru berjudul "Spring, Summer, Fall, Winter", sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan yang telah ia terima selama ini.
 
Lagu tersebut mengusung nuansa hangat dan emosional, mengisahkan perjalanan kenangan yang terukir bersama seseorang yang berharga sepanjang empat musim.
 
Melalui liriknya, Wonwoo menyampaikan harapan agar setiap momen indah yang telah dilewati bersama dapat terus berlanjut di masa depan.
 
Perilisan lagu ini menjadi hadiah spesial bagi CARAT, yang setiap tahun selalu merayakan hari ulang tahun Wonwoo dengan berbagai proyek dukungan.
 
Kini, giliran sang idola yang memberikan kejutan melalui karya musik penuh makna.
 
Melodi yang lembut dan sentuhan emosi khas, "Spring, Summer, Fall, Winter" menampilkan sisi musikal Wonwoo yang semakin matang.
 
Lagu ini juga memperlihatkan kemampuannya dalam menyampaikan pesan yang sederhana, tetapi mampu menyentuh hati para pendengar.
 
Perayaan ulang tahun ke-30 ini sekaligus menjadi momen berkesan dalam perjalanan karier Wonwoo bersama SEVENTEEN.
 
Kehadiran lagu baru tersebut mempererat hubungan antara sang idol dan CARAT, sekaligus menjadi kenangan manis yang akan menemani para penggemar di setiap musim.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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