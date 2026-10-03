Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.56 WIB

Capai Popularitas, KATSEYE Beri Penampilan di Panggung Victoria’s Secret Fashion Show2026!

KATSEYE. Sumber Foto: Soompi - Image

KATSEYE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Miliki jadwal padat, girlgrup bergaya K-Pop KATSEYE, kabarnya akan memberi penampilan spesial di Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Dilansir dari Soompi, Kamis (1/10), HYBE dan Geffen Records mengumumkan bahwa KATSEYE telah diundang untuk tampil di acara tersebut di Los Angeles pada 18 Oktober waktu setempat.

Selain KATSEYE, akan ada juga penampil special lainnya seperti Tate McRae, Megan Thee Stallion, dan Megan Moroney.

Memiliki enam anggota yaitu Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza, dan Yoonchae Jeung, grup ini melejit dalam waktu singkat.

Dengan anggota yang berasal dari Filipina, Korea Selatan, Swiss, dan Amerika Serikat, Katseye sering disebut sebagai grup vokal wanita global.

Kabarnya, grup ini dibentuk melalui seri kompetisi realitas tahun 2023, Dream Academy, sebuah kolaborasi antara Hybe dan Geffen Records.

Proses pembentukannya didokumentasikan dalam seri dokumenter Netflix Pop Star Academy: Katseye, yang mengisahkan tahapan audisi, pelatihan intensif, hingga terbentuknya grup tersebut.

Mereka debut pada Juni 2024 dengan singel Debut, yang kemudian disusul oleh singel terobosan mereka, Touch.

Kemudian di tahun yang sama, mereka menarik perhatian dengan merilis extended play (EP) pertama mereka, SIS (Soft Is Strong).

Pada April 2025, mereka merilis Gnarly, lalu single utama untuk EP kedua, Beautiful Chaos (2025), yang membuat grup ini masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
TXTdan KATSEYE Beri Penampilan Spesial di Tur Jingle Ball iHeartRadio 2026 - Image
Music & Movie

TXTdan KATSEYE Beri Penampilan Spesial di Tur Jingle Ball iHeartRadio 2026

Senin, 28 September 2026 | 19.58 WIB

Karya Milik KATSEYE, Animal, Masuk 15 Besar Tangga Lagu Radio PopAirplay Billboard - Image
Music & Movie

Karya Milik KATSEYE, Animal, Masuk 15 Besar Tangga Lagu Radio PopAirplay Billboard

Jumat, 25 September 2026 | 13.20 WIB

Tuai Prestasi, KATSEYE Cetak Rekor di Billboard 200 dengan Albumnya ‘WILD’ Debut di Posisi No.1 - Image
Music & Movie

Tuai Prestasi, KATSEYE Cetak Rekor di Billboard 200 dengan Albumnya ‘WILD’ Debut di Posisi No.1

Senin, 24 Agustus 2026 | 12.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore