Capai Popularitas, KATSEYE Beri Penampilan di Panggung Victoria’s Secret Fashion Show2026!

JawaPos.com – Miliki jadwal padat, girlgrup bergaya K-Pop KATSEYE, kabarnya akan memberi penampilan spesial di Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Dilansir dari Soompi, Kamis (1/10), HYBE dan Geffen Records mengumumkan bahwa KATSEYE telah diundang untuk tampil di acara tersebut di Los Angeles pada 18 Oktober waktu setempat.

Selain KATSEYE, akan ada juga penampil special lainnya seperti Tate McRae, Megan Thee Stallion, dan Megan Moroney.

Memiliki enam anggota yaitu Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza, dan Yoonchae Jeung, grup ini melejit dalam waktu singkat.

Dengan anggota yang berasal dari Filipina, Korea Selatan, Swiss, dan Amerika Serikat, Katseye sering disebut sebagai grup vokal wanita global.

Kabarnya, grup ini dibentuk melalui seri kompetisi realitas tahun 2023, Dream Academy, sebuah kolaborasi antara Hybe dan Geffen Records.

Proses pembentukannya didokumentasikan dalam seri dokumenter Netflix Pop Star Academy: Katseye, yang mengisahkan tahapan audisi, pelatihan intensif, hingga terbentuknya grup tersebut.

Mereka debut pada Juni 2024 dengan singel Debut, yang kemudian disusul oleh singel terobosan mereka, Touch.

Kemudian di tahun yang sama, mereka menarik perhatian dengan merilis extended play (EP) pertama mereka, SIS (Soft Is Strong).