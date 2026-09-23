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Meuthia Nabila
Kamis, 24 September 2026 | 03.47 WIB

Xu Kai dan Zhou Ye Bersatu untuk Mengungkap Kasus di Drama 'Spring of the Blade'

Adegan di drama 'Spring of the Blade' / Foto : iQIYI

 

JawaPos.com - 'Spring of the Blade' bercerita tentang sebuah kasus yang telah lama terkubur, dengan melihat kisah pertemuan kembali Shen Run dan Xie Qingyuan, di mana keduanya sama-sama menyembunyikan identitas serta motif mereka yang sebenarnya. 
 
Hubungan Shen Run dan Xie Qingyuan berkembang dari sikap saling menguji dan memanfaatkan satu sama lain, menjadi kerja sama untuk mengungkap kebenaran.
 
Di masa muda mereka, Shen Run dan Xie Qingyuan sama-sama mengalami tragedi keluarga yang mengubah jalan hidup mereka. 
 
Sembilan tahun kemudian, Shen Run tampak sebagai pejabat istana yang tenang dan berwibawa. 
 
Namun, dengan menggunakan identitas Yan Rui, ia diam-diam kembali ke kampung halamannya untuk menyelidiki kasus korupsi lama, mengungkap peristiwa yang menimpa keluarga Shen, serta memulihkan nama baik ayahnya. 
 
Sementara itu, Xie Qingyuan menggunakan identitas Chen Yunya untuk kembali memasuki kediaman keluarga Xie yang berbahaya, ia harus menghadapi hubungan keluarga yang rumit sembari menyelidiki kebenaran di balik kematian ibunya.
 
Awalnya, keduanya mendekati satu sama lain dengan rencana masing-masing, di mana mereka saling memandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi. 
 
Seiring mendalamnya penyelidikan, mereka menghadapi bahaya baik dari dalam keluarga maupun dari pihak luar. 
 
Melalui serangkaian konfrontasi dan kerja sama, mereka perlahan belajar untuk saling mempercayai. 
 
Aliansi yang awalnya penuh kewaspadaan itu berkembang menjadi kemitraan sejati, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan bersama dan saling melindungi. 
 
Ketika kedua kasus tersebut semakin saling terkait, mereka harus mengungkap kebenaran sembari membuat pilihan-pilihan sulit yang menyangkut jati diri, tanggung jawab, dan perasaan mereka.
 
Sosok Shen Run yang diperankan Xu Kai tampak lembut dan tenang, namun ia memiliki daya tanggap yang tajam, tekad kuat, dan kecerdasan yang mumpuni. 
 
Identitas gandanya menempatkan dirinya di tengah pusaran kepentingan istana, urusan keluarga, dan sebuah kasus yang belum terpecahkan; hal ini menyingkap berbagai sisi karakternya saat ia beralih antara sikap sabar dan tindakan tegas. 
 
Sementara itu, Xie Qingyuan yang diperankan Zhou Ye mungkin terlihat polos dan riang, namun ia sebenarnya sosok yang cerdas dan berpendirian teguh. 
 
Ia secara sukarela kembali ke kediaman keluarga Xie untuk mencari petunjuk di balik rahasia-rahasia yang dijaga ketat, sembari membantu para perempuan di sekitarnya untuk melepaskan diri dari belenggu keadaan dan memegang kendali atas hidup mereka sendiri.
 
'Spring of the Blade' memadukan estetika halus wilayah Jiangnan pada masa Dinasti Song dengan unsur misteri, intrik keluarga, dan perkembangan emosional. 
 
Shen Run dan Xie Qingyuan tidak sekadar menunggu untuk diselamatkan satu sama lain, sebaliknya mereka mengejar tujuan masing-masing sembari saling menguatkan dan tumbuh bersama. 
 
Hubungan mereka berkembang dari sikap saling memperhitungkan menjadi saling menghargai, serta dari konfrontasi menuju kepercayaan penuh, menyeimbangkan adu kecerdasan yang setara dengan ikatan kasih sayang yang terbentuk melalui pengalaman menghadapi bahaya bersama.
 
Drama berlatar masa lampau 'Spring of the Blade,' yang dibintangi oleh Xu Kai dan Zhou Ye, tayang perdana pada tanggal 17 September di iQIYI International.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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