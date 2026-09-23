Dua Drama KBS Tak Tayang 26–27 September karena Asian Games 2026

JawaPos.com – Penonton A Love Other Than Yours dan Love on the Menu harus bersabar sedikit lebih lama untuk menyaksikan episode terbaru kedua drama tersebut.

Menurut pengumuman KBS yang dikutip Soompi, kedua drama tersebut tidak akan tayang pada Sabtu, 26 September, dan Minggu, 27 September 2026 karena jadwal siaran akan digunakan untuk liputan Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Sebagai gantinya, KBS telah menyiapkan sejumlah program khusus selama masa jeda. Untuk A Love Other Than Yours, episode 1 hingga 4 akan ditayangkan kembali dalam format siaran spesial pada 23 September, kemudian 26 September, serta 30 September. Masing-masing tayangan spesial tersebut berdurasi sekitar 80 menit.

Love on the Menu juga mendapat program pengganti. Pada 27 September, KBS akan menayangkan versi spesial yang merangkum episode 1 hingga 18 dan dibawakan oleh YouTuber Gomong.

Dengan demikian, meski episode reguler harus melewatkan satu akhir pekan, penonton tetap dapat kembali menikmati perjalanan cerita drama tersebut melalui tayangan khusus.

A Love Other Than Yours sendiri merupakan drama romantis realistis yang dibintangi Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin sebagai pasangan yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun.

Kisah mereka mulai berubah ketika persoalan pernikahan, masa depan, dan perasaan yang selama ini tersimpan perlahan muncul ke permukaan. Drama ini sebelumnya telah tayang perdana pada 12 September.