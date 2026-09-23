Park Bo-gum dan Jinyoung Reuni Lewat Remake OST “Love in the Moonlight” 

park bo gum (x @dreamersradioid)

JawaPos.com – Park Bo-gum dan Jinyoung dipertemukan dalam proyek spesial untuk merayakan satu dekade drama “Love in the Moonlight”.

Keduanya akan menyanyikan ulang lagu OST berjudul “Misty Road” yang sebelumnya dibawakan BEN. Menurut laporan allkpop, versi remake tersebut akan dirilis pada 23 September 2026 di berbagai platform musik.

“Misty Road” menjadi salah satu lagu yang melekat dengan drama “Love in the Moonlight” ketika tayang pada 2016. Lagu tersebut turut memperkuat nuansa emosional kisah cinta para karakter utama.

Menariknya, Jinyoung sebelumnya ikut ambil bagian dalam penulisan lirik dan komposisi lagu tersebut, sehingga keterlibatannya dalam versi baru memiliki makna tersendiri.

Jinyoung tidak hanya kembali sebagai pencipta lagu, tetapi juga akan mengisi vokal bersama Park Bo-gum.

Park Bo-gum sendiri merupakan pemeran utama drama tersebut yang memerankan karakter Lee Young, sehingga kolaborasi ini menjadi pertemuan kembali dua sosok yang memiliki keterkaitan kuat dengan karya tersebut.

Proyek anniversary ini juga membawa pesan sosial. Park Bo-gum dan Jinyoung telah sepakat untuk menyumbangkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari proyek musik tersebut.

Langkah tersebut menjadi bentuk pengembalian cinta yang mereka terima dari penggemar selama 10 tahun terakhir sekaligus memberikan makna tambahan pada perilisan remake ini.

Perayaan 10 tahun “Love in the Moonlight” juga semakin lengkap dengan reuni para pemain utama. Park Bo-gum, Kim Yoo-jung, Jinyoung, Chae Soo-bin, dan Kwak Dong-yeon kembali berkumpul dalam program spesial “Moonlight Re-drawn” yang tayang di KBS.

Episode pertama telah ditayangkan pada 16 September, sementara episode terakhir dijadwalkan hadir pada 23 September.

Dengan hadirnya remake “Misty Road”, nostalgia “Love in the Moonlight” kembali terasa setelah satu dekade berlalu.