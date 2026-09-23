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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 18.02 WIB

NMIXX Kembali dengan “Strange Muse”, Simak Jadwal dan Tracklist Lengkapnya

nmixx (x @nmixx_official) - Image

nmixx (x @nmixx_official)

JawaPos.com – NMIXX kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka. Grup dari JYP Entertainment ini telah mengumumkan jadwal comeback sekaligus daftar lagu untuk EP keenam berjudul “Strange Muse”. Menurut laporan Soompi, NMIXX akan merilis album tersebut pada 19 Oktober 2026.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian karena “Strange Muse” menjadi rilisan terbaru NMIXX setelah sebelumnya mereka menghadirkan berbagai aktivitas musik sepanjang tahun.

Keenam member, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, dan Kyujin, akan kembali menunjukkan warna musikal khas mereka melalui proyek ini.

Melalui tracklist yang telah diperkenalkan, NMIXX memberikan gambaran mengenai konsep musik yang akan mereka bawa dalam comeback kali ini.

Detail setiap lagu pun menjadi salah satu hal yang dinantikan penggemar untuk melihat bagaimana grup tersebut kembali mengeksplorasi karakter musik mereka.

Comeback “Strange Muse” juga hadir setelah perjalanan panjang NMIXX di panggung internasional. Sebelumnya, grup ini menyelesaikan rangkaian tur dunia pertama mereka, “EPISODE 1: ZERO FRONTIER”, yang berakhir di Tokyo pada Agustus lalu. Mereka juga telah mengumumkan konser encore di Incheon pada November mendatang.

NMIXX juga memiliki momentum positif sepanjang 2026. Mini album mereka sebelumnya, “Heavy Serenade”, berhasil masuk Billboard 200 dan menjadi album keempat NMIXX yang mencatatkan debut di tangga album utama Amerika Serikat tersebut.

Kini perhatian beralih pada “Strange Muse” yang akan dirilis pada Oktober. Dengan konsep baru dan sederet lagu yang telah dipersiapkan, comeback NMIXX kali ini dipastikan menjadi salah satu rilisan K-pop yang dinantikan penggemar menjelang penghujung 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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