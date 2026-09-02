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Leni Setya Wati
Rabu, 2 September 2026 | 20.47 WIB

JYP Entertainment Umumkan Amaru Absen dari Aktivitas KickFlip, Grup Tetap Berjalan dengan 6 Member

kickflip (x @kchartsmaster) - Image

kickflip (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Grup baru KickFlip untuk sementara akan menjalani aktivitas sebagai grup beranggotakan enam orang.

Kabar tersebut disampaikan oleh JYP Entertainment melalui pengumuman di media sosial KickFlip pada 1 September.

Dalam pemberitahuan bertajuk “Notice Regarding Amaru's Non-participation in KickFlip Activities”, agensi menjelaskan kondisi terbaru mengenai aktivitas Amaru.

Menurut laporan Dispatch, Amaru telah menghentikan aktivitasnya sejak September tahun lalu dan belum dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan grup.

Ia juga dipastikan tidak akan mengikuti promosi album terbaru KickFlip karena kondisi saat ini dinilai masih belum memungkinkan untuk kembali menjalani aktivitas secara penuh.

JYP Entertainment menjelaskan bahwa Amaru akan melanjutkan perawatan serta mengambil waktu istirahat demi memulihkan kesehatannya.

“Amaru telah memutuskan untuk melanjutkan perawatan dan beristirahat untuk memulihkan kesehatannya,” ungkap pihak agensi seperti dikutip Dispatch.

Sementara itu, KickFlip akan tetap menjalankan aktivitas dengan enam member lainnya. JYP Entertainment menyebut keputusan tersebut telah dibicarakan bersama Amaru dan para member.

Editor: Novia Tri Astuti
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