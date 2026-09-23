EVNNE Ungkap Daftar Kota untuk Fan-Concert Tour “ONE TAKE”

JawaPos.com – EVNNE kembali bertemu langsung dengan para penggemarnya melalui fan-concert tour berjudul “ONE TAKE”.

Menurut laporan Soompi, EVNNE mengumumkan sejumlah kota yang akan menjadi bagian dari tur mereka yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027. Rangkaian konser tersebut akan dibuka di Seoul pada 21 dan 22 November sebelum berlanjut ke berbagai negara.

Tur “ONE TAKE” akan membawa EVNNE menyambangi sejumlah kota di Asia, Amerika Utara, hingga Eropa. Untuk kawasan Asia, grup tersebut dijadwalkan mengunjungi Aichi, Osaka, Tokyo, dan Taipei.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Amerika Utara dengan pemberhentian di Toronto, Columbus, Covington, Chicago, New Jersey, Philadelphia, Atlanta, Miami, Houston, dan Los Angeles.

Setelah menyelesaikan rangkaian di Amerika Utara, EVNNE juga akan menyapa ENNVE di sejumlah kota Eropa. Daftar tersebut mencakup Budapest, Helsinki, Paris, Warsaw, Amsterdam, Cologne, dan Berlin.

Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, fan-concert “ONE TAKE” menjadi kesempatan bagi EVNNE untuk membawa penampilan mereka lebih dekat kepada penggemar internasional.

Pengumuman tur ini hadir tidak lama setelah EVNNE merayakan ulang tahun debut ketiga mereka. Sebelumnya, pada awal September, agensi Jellyfish Entertainment juga mengumumkan bahwa EVNNE tengah mempersiapkan comeback dengan album baru pada Oktober 2026, yang kemudian akan diikuti berbagai pertunjukan dan tur.