Band Pendatang Baru SOHO Resmi Debut Lewat Single "TRIGGER" yang Penuh Energi 

Band SOHO (allkpop)
JawaPos.com – Band pendatang baru SOHO memulai langkah mereka di industri musik Korea dengan merilis single debut berjudul "TRIGGER".
Lagu tersebut menjadi perkenalan pertama grup kepada publik, sekaligus menampilkan identitas musik yang dipenuhi energi, keberanian, dan semangat untuk menembus batas.
Dikutip dari allkpop "TRIGGER" bertema rock modern yang dipadukan dengan aransemen dinamis dan permainan instrumen yang kuat.
Melalui lagu ini, SOHO ingin menyampaikan pesan tentang keberanian mengambil langkah baru, menghadapi tantangan, dan terus melaju meski dihadapkan pada berbagai rintangan.
Video musik "TRIGGER" menampilkan visual penuh energi yang mempertegas karakter para personel. Penampilan karismatik, koreografi yang intens, serta atmosfer yang penuh semangat memperlihatkan ambisi SOHO untuk tampil berbeda di tengah persaingan industri musik Korea yang semakin kompetitif.
SOHO berharap dapat membangun identitas sebagai band yang tidak takut bereksperimen dengan berbagai warna musik.
Mereka juga ingin menghadirkan karya-karya yang mampu membangkitkan semangat pendengar sekaligus menunjukkan kemampuan bermusik para anggotanya sejak awal karier.
"TRIGGER" menjadi titik awal perjalanan SOHO di industri hiburan. Dengan konsep yang berani, musikalitas yang kuat, serta energi panggung yang menjanjikan, band rookie ini berambisi menarik perhatian pencinta musik dan menjadi salah satu nama baru yang patut diperhitungkan di kancah musik Korea.
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